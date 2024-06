El cuñado del actual ministro de Salud, César Vásquez, obtuvo un contrato en una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en agosto del 2023, pese a que la ley lo prohíbe.

Según un informe de la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N, se trata de José Horna Vigil, un ingeniero civil de 44 años que es hermano de Yuliana Horna Vigil, la esposa del ministro.

Pese al impedimento legal, el 24 de agosto del 2023, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) emitió una orden de servicio a nombre de Horna Vigil por S/30 mil “para realizar seguimiento al avance de ejecución física” de una obra.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, José Horna está impedido de contratar con cualquier institución estatal debido al segundo grado de afinidad que tiene con César Vásquez.

“Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas (…) el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas (presidente, ministros, congresistas, jueces supremos, etc.)”, dice la norma.

Además, este personaje figura como proveedor del Estado desde noviembre del 2016, unos meses después de que su cuñado asumiera como congresista de Alianza para el Progreso (APP), en julio del mismo año.

Cabe indicar que José Horna Vigil registran una denuncia por colusión agravada, junto a otras personas, en la Corte de Justicia de Piura. El medio buscó su declaración en la dirección que figura en el Reniec, sin éxito.

El cuñado del ministro de Salud, César Vásquez, contrató con el Estado pese a que la ley lo prohíbe. (Video: Canal N)

Niega irregularidades

En declaraciones a Canal N, César Vásquez aseguró que cuando asumió la cartera del Ministerio de Salud, el 19 de junio del 2023, su cuñado ya tenía un contrato vigente en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios como ingeniero civil, mediante órdenes de servicio.

Indicó que tras vencer su contrato en agosto de ese año, se le renovó inmediatamente, pero al darse cuenta que existía un impedimento legal, presentó su renuncia y no cobró dinero alguno al Estado.

“Ese contrato que estaba firmado cuando yo asumo en junio, finalizó en agosto y lo tuvieron que renovar, como ya lo venían haciendo cada dos o tres meses. Sin embargo, cuando se dio cuenta que podía haber problemas por el impedimento, comunicó a su jefe y terminó renunciando a esa orden de servicio y no cobró un sol”, manifestó.

En ese sentido, indicó que este hecho no ha generado afectación al Estado, por cuanto José Horna Vigil renunció a la orden de servicio y no cobró un sol alguno, razón por la cual para él ese tema “queda claro y se cierra”.

“Él tiene que responder porque yo no le he puesto una pistola para que trabaje. En pleno uso de sus conocimientos como profesional ha decidido –al ver que hay un posible problema- desistir de esa orden, renunciar al trabajo y no cobrar por eso”, sentenció.

Ministro de Salud, César Vásquez, niega irregularidad en contratación de su cuñado. (Video: Canal N)