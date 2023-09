El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, negó que exista un audio de contenido ilegal con el ex juez supremo César Hinostroza y afirmó que no sabía quién era el exmagistrado, sindicado como cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En declaraciones a Canal N, indicó que tiene trayectoria dentro del sistema de administración de justicia y que en su labor se vinculaba con vocales, jueces y presidentes de cortes superiores.

“En principio quiero descartar categóricamente que este audio o cualquier otro que se pueda difundir, tenga algún contenido o alguna actividad o pedido ilegal. Lo descarto completamente de plano. No van a encontrar nada porque en realidad –como lo he mencionado- vengo de las canteras del sistema de justicia”, expresó.

En ese sentido, Arana Ysa indicó que el contexto de la conversación del audio con Hinostroza Pariachi era una eventual candidatura del exjuez supremo y que dichas grabaciones ya han sido investigadas y archivadas por el Ministerio Público .

“En este caso la conversación se da en el marco en el que el señor Hinostroza estaba tratando de examinar si era posible una candidatura. Él comentaba a todos, me lo comenta a mí, le di mi opinión, le dije que es posible hacer una campaña. Ese es el término, el contexto de dicha conversación”, subrayó.

“Debo agregar, y es pertinente señalar, que estos audios ya han sido investigados y como tal los que tienen connotación penal han sido enviados a la fiscalía y los que no simplemente se archivan porque no tienen ningún viso de irregularidad, como es el caso del audio que han propalado”, agregó.

Finalmente, el ministro de Justicia aseveró que “no sabía” quién era César Hinostroza y que no era cercano a él . También alegó que se dirigió al exjuez supremo de “una forma coloquial” y que en ese momento no tenía ninguna sospecha de sus presuntas actividades ilícitas.

“No (sabía quién era César Hinostroza ni Walter Ríos), nosotros en el sistema de justicia no sabíamos quién era, para nosotros no era muy cercano. (Lo llamo ‘hermanito’) porque él también me llama de esa forma. Es una forma coloquial de dirigirse a una persona”, acotó.

“Tenga presente que las personas que señala eran magistrados nombrados, respetables y no había ningún sesgo de duda sobre el trabajo que realizaban, es decir, yo no podía poner en tela de juicio a un magistrado, que no era el único con quien conversaba o con quien tenía una reunión de coordinación amical”, sentenció.

Declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana. (Video: Canal N)

Como se recuerda, en el audio dado a conocer por Canal N –que data del 5 de abril del 2018 y forma parte del caso CNM Audios- Eduardo Arana menciona una reunión con un tal “Francisco” para hablar del “proyecto a mediano plazo” de Hinostroza Pariachi. También le lanza algunos elogios.

El actual ministro de Justicia en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte también le menciona al prófugo exmagistrado que tienen “varias facturas por cobrar” que podrían “hacerlas extensivas”.