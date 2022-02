Conforme a los criterios de Saber más

Segunda crisis total de Gabinete en seis meses. La tarde del lunes, Mirtha Vásquez presentó su renuncia a la jefatura de la PCM, tras varios días de disonancias con el presidente Pedro Castillo en torno a la salida voluntaria de Avelino Guillén del Ministerio del Interior. Con la dimisión de Vásquez, serán tres los equipos ministeriales que habrá designado el mandatario en poco más de 180 días desde que iniciara su gobierno.

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado”, indicó Castillo a través de su cuenta de Twitter. No obstante, Vásquez publicó el contenido de su carta de renuncia por la misma red social y acotó que esta se dio “ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país”.

En el documento, la renunciante funcionaria cuestionaba la crisis que se había precipitado en el sector Interior y que “más allá de las decisiones pragmáticas”, como la separación del comandante general de la PNP (a quien Guillén señalaba por pretender el control total de ascensos policiales), mantenía su preocupación por no llegar a un acuerdo sobre el liderazgo en ese ministerio “y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo”. Horas después, en entrevista con RPP, Vásquez confirmó que un sector del entorno del presidente “es el problema”.

Si bien en el 2011 el entonces presidente Ollanta Humala renovó a su primer Gabinete pasados los 136 días, el segundo se sostuvo hacia la mitad del año siguiente. En contraste, el primer Gabinete del actual mandatario Castillo cayó luego de solo 69 días y el segundo, 117 días después.

De otro lado, en lo que va de la gestión de Pedro Castillo han jurado al ministerio del Interior tres titulares, siendo el sector con más cambios. Entre los antecesores del mandatario, resaltan Francisco Sagasti, quien también renovó esa cartera en tres oportunidades al iniciar su gobierno. Un caso de dos cambios por sector es el de Ollanta Humala, quien nombró a once nuevos ministros. En tanto, el primer cambio que realizó Alan García fue en Interior, pero pasados los siete meses.

El costo de la caída

En diálogo con El Comercio, el politólogo Paolo Sosa comentó que la pérdida de un perfil como el de Vásquez coloca al presidente Castillo en un escenario de especial desprotección frente a cuestionamientos y traspiés. “Más que darle elocuencia y equilibrio al Gabinete, Mirtha Vásquez terminaba siendo una suerte de defensora o escudera de los errores del presidente. Creo que es muy difícil encontrar un perfil como el suyo en este momento, con cierto grado de credibilidad y de apertura. No sorprendería que [quien la suceda] sea un nuevo o nueva presidente del Consejo de Ministros bastante más mediocre o que sea confrontacional, a costa de los problemas que genera el presidente. Es una pérdida para el gobierno en un momento crítico”, dijo.

Por su parte, la politóloga Paula Távara expresó que la secuencia con la que se ha dado el alejamiento de Vásquez deja un espacio de incertidumbre sobre la dirección que tome el nuevo Ejecutivo. “Preocupa quiénes vendrán al Gabinete y cuánto nivel de confrontación pueda haber entre ellos y el Parlamento. Si esto es un cambio para volver a un Gabinete o a un conjunto de ministros como fue el de Guido Bellido, nos aproximamos nuevamente a mayor inestabilidad, mayor crisis, mucha más confrontación. Eso es, prácticamente, sabotearse a sí mismo porque alimenta a su oposición”, indicó.

Sosa agregó que la forma en la que Vásquez ha dejado el gobierno responde a un patrón que ya viene recortando la capacidad de convocatoria de Castillo. “Personas realmente serias, que tienen las herramientas para menguar crisis y que tienen una imagen qué perder, se lo pensarán mucho más [si son llamadas a asumir puestos] porque lo último que querrán es terminar de la misma manera, en esta dinámica en la que el presidente ningunea, ignora o despide a ministros por mensajes”.

Mirtha Vásquez había jurado al cargo el 6 de octubre del 2021, luego de que el presidente le pidiera la renuncia al entonces primer ministro Guido Bellido. (Foto: PCM)

La relación con el Congreso

Para Sosa, la renuncia de Vásquez no necesariamente implicaría una ruptura total entre el presidente Castillo y políticos de izquierda moderada. “Es muy difícil pensar que, en un país con tan poca institucionalidad, la personalidad no se imponga a cuestiones más políticas en el sentido amplio. Recordemos que aquellos actores identificados como de izquierda más programática o moderada no forman un grupo homogéneo, sino que son personalidades con un tipo de perfil o que defienden agendas similares. Por lo tanto, yo no diría que ha habido una ruptura”, comentó.

Távara señaló que, si el mandatario decidiera recomponer el Gabinete con más representantes del ala cerronista de Perú Libre, habría un escenario ambivalente para Castillo ante el Congreso, pues tendría mayor protección oficialista ante cualquier eventualidad, pero al mismo tiempo estaría en una situación más tirante con los sectores opositores.

“Retomar un vínculo fuerte con Vladimir Cerrón le garantizaría al presidente Castillo votos de respaldo dentro del Congreso. Pero esos son solo términos de supervivencia frente a un eventual pedido de vacancia. En términos de gestión, de gobernar sin sobresaltos, inclinarse por tener a representantes cerronistas en el Gabinete o al frente de la PCM también lo debilitaría ante la oposición. Creo que, a raíz de lo ocurrido con Guillén y de esta segunda caída de Gabinete, algunos actores políticos se han fortalecido para un bloqueo constante”, refirió.

