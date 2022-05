Juan Cadillo, exministro de Educación al inicio del actual Gobierno, consideró que, si la Universidad César Vallejo concluye que sí hubo plagio de parte del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes en su tesis de maestría, le debe retirar el grado académico. Agregó que el mandatario también debería dimitir en ese escenario.

En entrevista con El Comercio, Cadillo también sostuvo que se requiere un primer ministro “que sea mucho más abierto hacia el consenso”.

— El programa “Panorama” advirtió que el presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes realizaron plagios en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster Psicológica Educativa en la Universidad César Vallejo (UCV) en el 2012. ¿Esta denuncia pone en una situación delicada a la pareja? ¿Por qué?

En primer lugar, hemos estado ante un sistema universitario que era deficiente; lo segundo, al tener a la Sunedu y un conjunto de principios y normativas que han sido implementadas en el sistema, este he ido mejorando, se han construido repositorios públicos para los trabajos de investigación, algo que es clave e importante. En caso se comprueben las denuncias contra el presidente, pues él tendrá que pedir las disculpas respectivas y, bueno, analizar su rol político y qué es lo mejor para el país.

— Castillo y Paredes son profesores. Si se confirma la denuncia de plagio, ¿desde el lado ética, podrían no regresar a las aulas?

De comprobarse esta denuncia, ellos habrían fallado, estarían susceptibles de algún tipo de imputación penal, pero en los reglamentos respecto al ejercicio docente se desarrollan en función a las licenciaturas o títulos que tienen los profesores, en cuanto ahí no correrían riesgo legalmente en su trabajo como profesores. Pero sí en el plano ética, efectivamente, habrían vulnerado los principios de verdad y de probidad.

— En países de Europa frente a este tipo de acusaciones contra altas autoridades públicas, estas deciden dar un paso al costado. ¿Es viable ese camino si se comprueba el plagio de parte de Castillo?

Si se comprueba [el plagio], por decoro [el presidente Castillo] tendría que dar un paso al costado.

— El referido dominical indica que el 54% del trabajo de investigación de Castillo y Paredes no fue original. Incluso, señala que las 26 páginas del marco teórico fueron copiadas en su totalidad. ¿Este solo hecho no trae abajo esa tesis?

Mira, en el marco teórico hay dos aspectos: uno es el marco teórico propiamente dicho y lo otro es el marco conceptual. En el marco teórico, por lo general, uno tiende a recoger frases tomadas al pie de la letra [de otros autores] y que se deben citar, ahora en el marco conceptual haces referencia a todo el conocimiento y bagaje que has logrado y escribes tus posturas. Si el marco teórico no tiene el citado adecuado es un problema que se debió advertir.

— Castillo Terrones- a través de un comunicado de la Presidencia- ha negado haber incurrido en plagio y ha señalado que la tesis presentada “carece de legitimidad porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial”. ¿El presidente insinúa que esa no es su investigación?

[…] Mientras la universidad no presente el documento oficial, en realidad estamos simplemente entre dos posturas que se contradicen, tiene que ser aclarado por la universidad y de manera pública.

— El presidente también ha referido que un sector de los medios de comunicación intenta “manchar” su honra y socavar su “legitimidad”. ¿No apela a un discurso de victimización?

Sí, se podría tomar en ese sentido, una recomendación [que le daría] al presidente y a su esposa es que ellos mismos publiquen su investigación, ya que deben tener una copia de su tesis.

— A Castillo y Paredes, además, se le cuestiona porque dos de las tres personas que validaron sus instrumentos de investigación no existen en la Reniec. ¿Este tema no debe ser aclarado por el presidente, no debería dejar que la prensa le haga preguntas?

Bueno, sobre el mecanismo que escoge el presidente [para responder], él lo decidirá, yo creo que lo importante es llegar a la verdad. En ese sentido, el presidente Castillo debería buscar de alguna manera confirmar quiénes han validado su tesis, o caso contrario nos encontraríamos ante un fraude, lo cual también debería ser revisado por las instancias respectivas en la universidad y de responsabilidad civil y penal.

— La Universidad César Vallejo ha anunciado que una comisión revisará la tesis de Castillo y Paredes. Si concluyen que sí hubo plagio, ¿les deben quitar el grado de magíster?

En mi opinión, si fuera comprobado [la copia], pues se les debería retirar el grado [de magíster], pero caso contrario, si luego de la revisión no es así, pues se debería confirmar que la tesis es válida. Todo depende de la revisión de la propia comisión, y eso está entorno a los estatutos y reglamentos de la referida universidad, cada casa de estudios es autónoma en ese sentido […] Hay que tener en cuenta que ellos son profesores, y el profesor Castillo ha asumido la primera magistratura del país, él debe mostrar una conducta intachable, y de comprobarse esto, pues no estaría cumpliendo ello.

— ¿Cuál es la responsabilidad de la UCV en esta situación? ¿Cómo se le pudo pasar ese trabajo de investigación?

La universidad tendrá que revisar sus propios protocolos, en el 2012 no había un control estricto, no estaba aún la Sunedu. En los últimos años, cada universidad ha construido repositorios donde se publican estas investigaciones. Lamentablemente, [antes] no había los mecanismos dentro de los reglamentos para desarrollar estos procesos.

— ¿Le preocupa que el Congreso esté por concretar la contrarreforma de la Sunedu?

Sí, eso es muy preocupante. La Sunedu aún tiene dificultades, la reforma universitaria todavía no ha culminado. En ese sentido, volver a un sistema donde aquellos que deben ser evaluados, se conviertan en reguladores, nos devolvería al problema anterior. A mi criterio, no se debe aprobar la norma que está orientada a que las universidades retornen al sistema antiguo de la ANR [Asamblea Nacional de Rectores].

— Lo más probable es que el Parlamento apruebe este retroceso. ¿Qué medidas se pueden adoptar?

Lamentablemente, es muy poco lo que se puede hacer, se puede ir al Tribunal Constitucional con alguna medida para buscar la mejora de la calidad educativa, requerimos un sistema de calidad.

— ¿El Gobierno ha sido cómplice de esto?

Básicamente, hay un sentido [en el Ejecutivo] de dejar que un conjunto de congresistas haga lo que ellos piensan, hay varios lobbies lamentablemente, el Ministerio de Educación no está asumiendo una postura firme [en defensa de la Sunedu].

De otro lado, actualmente no tenemos una visión integral sobre hacía dónde queremos ir con la educación, qué tipo de estudiantes queremos de acá a 10 años. Tratamos de regresar a la presencialidad [de las clases] y eso es lo único que está en la agenda. Pero no sé qué tipo de escuela queremos, cómo recuperar los elementos perdidos [por la pandemia].

— Según un reportaje de “Cuarto Poder”, el 72% de la tesis con la cual el ministro de Educación, Rosendo Serna, obtuvo el grado de doctor no fue original. ¿Esta denuncia es suficiente para que sea retirado del cargo?

Volvemos al mismo caso del presidente Castillo, es la universidad [donde Serna obtuvo su doctorado] la que tiene que formar una comisión y realizar una revisión de la tesis. De comprobarse, el ministro de Educación estaría en un aprieto y no estaría siendo el ejemplo requerido para los profesores del país de todos los niveles.

— El Ejecutivo ha enviado un proyecto que propone la instalación de una asamblea constituyente, a través de un referéndum. ¿Es el momento para un cambio total de la Constitución?

Yo creo que no es el momento, debería esperarse otro momento, tenemos problema mucho más complejos e importantes que resolver en este momento, como la crisis económica, tenemos que pensar cómo resolver esta crisis, también tenemos una crisis política. Y si más adelante se logra consensos, pues tranquilamente se puede elaborar una [nueva] Constitución, pero si no hay acuerdos necesarios, trabarnos pensando en una nueva Constitución no nos llevaría a nada.

— ¿Un cambio de Gabinete Ministerial es suficiente para superar la crisis? ¿Qué condiciones deben darse?

Yo le sugeriría al presidente Castillo que se tome un tiempo adecuado para tener un Gabinete de consenso, de ancha base, con profesionales legítimos en cada campo, y también tener un primer ministro que sea mucho más abierto hacía el consenso. Ahora, otra [salida a la crisis] es el adelanto de elecciones, que podrían revisar.

— Si el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso continúa, ¿es mejor optar por “el que se vayan todos”?

Sí, y es algo que se tiene que ir construyendo con tiempo, tampoco podemos acelerarnos, ya que en caso de que se vayan todos, también se crea una inestabilidad que, por lo general, dura mucho tiempo porque los partidos tienen que elegir a sus candidatos. ¿Y cuáles serán las políticas que van a desarrollar? Tenemos que ir trabajando hacia consensos, mientras no haya uno fuerte, y a eso se debe sumar la opinión pública, que salga a las calles, porque tanto el Congreso como el presidente no quieren eso [nuevas elecciones].