Conforme a los criterios de Saber más

La Marina de Guerra del Perú- a través de su procurador público adjunto, el capitán de Navío David Hidalgo Valdivia- le envió el último lunes al renunciante canciller Héctor Béjar una carta notarial, mediante la cual le solicita rectificar de manera “inmediata” las polémicas declaraciones que realizó sobre la institución.

Durante un foro virtual en noviembre del año pasado, donde abordó las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino, Béjar afirmó que hubo agentes de inteligencia “metidos en las barras bravas” que salieron a las calles a marchar, con el objetivo de “justificar la represión”. Agregó que esta práctica es “antiquísima” y que el Ejército y Marina son especialistas en este tipo de acciones.

También refirió que la Marina “inició” el terrorismo en el Perú y que ello que “se puede demostrar históricamente”, porque “han sido entrenados para eso por la CIA”. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que fueron francotiradores, enviados por la administración de Alejandro Toledo, los que mataron a cuatro policías durante la toma de la comisaría de Andahuaylas en el 2005, la misma tesis que enarbola Antauro Humala.





Después de que el presidente Pedro Castillo aceptara su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, Béjar informó, en su cuenta de Facebook, sobre la referida misiva, la cual calificó de una “amenaza”.

El Comercio se comunicó con Hidalgo Valdivia, pero este se excusó de brindar declaraciones.

La Marina, en un comunicado, consideró ayer que las palabras de Béjar constituyen “una afrenta” contra los hombres y mujeres que lucharon contra la delincuencia terrorista, y contra las viudas, huérfanos y deudos de las víctimas de “esta execrable acción”. Y recordó que su personal actualmente “lucha incansablemente” en el Vraem, donde operan el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso.

La institución militar también subrayó que las afirmaciones del canciller “pretenden distorsionar” la historia de la “pacificación nacional”.

(Foto: Marina de Guerra del Perú)

Cónclave en Palacio

La Secretaría de Prensa de la Presidencia dio a conocer la dimisión de Béjar, horas después de Castillo Terrones se reuniera en Palacio de Gobierno con el ministro de Defensa, Walter Ayala; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre; el comandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez; el comandante general de la Marina, Alberto Alcalá Luna; y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Chaparro Pinto.

El jefe de Estado también tuvo una cita con el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien, a su salida refirió que el presidente no le ha ofrecido volver a Torre Tagle.

“Lo único que quiero señalar es que no he venido por una cuestión importante y evidentemente un ofrecimiento para asumir como canciller sería extraordinariamente importante y no es así”, manifestó.

(Foto: Hugo Curotto | GEC)

Ayala, en diálogo con RPP Noticias, contó que en la reunión que tuvo con Castillo Terrones en la víspera le dijo que solo había dos opciones en la situación de Béjar: ofrecer disculpas públicas por sus comentarios sobre la Marina o dejar el cargo. Esto último fue lo que finalmente sucedió.

“Ayer cuando hablé con el canciller -todavía en ese momento- Béjar, le pedí que aclarase y pidiera disculpas. Esperé hasta el día de hoy, sino hubiese tomado alguna medida. Pero al ver que ya renunció y que fue aceptada su renuncia, creo que hay que voltear la página”, detalló.

(Foto: Eduardo Cavero | GEC)

El ministro de Defensa, además, reveló que él dio la el visto bueno para que la Marina de Guerra publicará el comunicado, a través del cual, la institución rechazó las expresiones de Béjar.

Más información

El excongresista de Frente Amplio Lenin Checco se reunió con el presidente Castillo. De acuerdo al portal de Transparencia de Presidencia, el exparlamentario estuvo entre las 12:46 de la tarde hasta las 3:31 de la tarde en la Casa de Pizarro.

(Foto: Eduardo Cavero | GEC)