El 12 de julio se cumple el plazo para que quienes deseen participar en las elecciones generales de ese año se afilien a un partido político. En tanto, quienes busquen ser candidatos en los comicios regionales y municipales pueden solicitar su militancia a una agrupación política o un movimiento regional hasta el 7 de octubre.

Por ejemplo, Renovación Popular anunció el último domingo un acuerdo con Contigo Callao, liderado por Pedro Spadaro. Previamente, había hecho lo mismo con el Movimiento Esperanza de la Región Amazónica.

Otro partido que ha avanzado con las alianzas es Podemos Perú, en su caso con tres movimientos regionales. Por otro lado, Somos Perú, el Partido Morado, Fe en el Perú, Nuevo Perú, Perú Primero, Acción Popular y Progresemos confirmaron acercamientos con organizaciones regionales de distintas zonas del país.

Mientras que Alianza para el Progreso (APP), ANTAURO, Perú Libre, Libertad Popular y el Partido Popular Cristiano (PPC) señalaron que no han sostenido, hasta el momento, diálogos con movimientos regionales.

Rafael Belaúnde Llosa, presidente de Libertad Popular, indicó que la agrupación aún no ha hecho ningún acuerdo, pero que - en caso de ocurrir- “las alianzas que se hagan serán bajo un acuerdo programático y afinidad de ideas”.

Por su parte, Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC, indicó que no se ha pactado con ningún movimiento regional, pero sí con personalidades de diversas partes del país.

“Lo que hemos podido observar es que la mayoría de movimientos regionales (no todos) quieren que se les entregue todas las candidaturas disponibles en su región sin condiciones y eso no es aceptable para el PPC por la sencilla razón de que somos un partido que sigue una idea y no somos vientre de alquiler que vamos recogiendo candidatos que no necesariamente piensen igual a nosotros”, dijo a El Comercio.

Bedoya tampoco quiso adelantar los nombres de los líderes regionales con los que viene conversando su agrupación.

En el Apra, la información es contradictoria. El presidente de la Comisión Política del partido Mauricio Mulder, descartó cualquier acercamiento con movimientos regionales. Sin embargo, Omar Quezada, dirigente de la misma agrupación, aseveró que han habido reuniones con organizaciones regionales del norte del país.

Dato Como se recuerda, en mayo pasado, el Congreso de la República aprobó en primera votación una reforma constitucional que pretende eliminar a los movimientos regionales y permitir la reelección inmediata de gobernadores, vicegobernadores regionales y alcaldes. Al tratarse de un cambio a la Constitución, se requiere de una segunda votación en la siguiente legislatura que inicia en agosto.

El Comercio informó que, si esta reforma se aprueba, m ás de 100 movimientos regionales desaparecerán.

Alianzas y acercamientos

Renovación Popular



El primer partido en hacer oficial una alianza con un movimiento regional fue Renovación Popular. A mediados de junio, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de este partido, anunció una alianza el Movimiento Esperanza Región Amazónica (MERA), del excongresista Jorge Luis Mera (2001-2006), para las elecciones generales del 2026.

Durante la presentación de esta alianza incluso dejó abierta la posibilidad de postular a la presidencia. El último domingo, el burgomaestre cerró la alianza con su par del primer puerto, Pedro Spadaro y otros alcaldes de dicha región que renunciaron en junio al movimiento Contigo Callao para adherirse al partido celeste.

En un mitin, realizado en La Perla, López Aliaga le dio la bienvenida a Spadaro y los otros exintegrantes de Contigo Callao.

“Se nota que hay mística [en Contigo Callao], es una muy similar a la de Renovación Popular, a partir de ahora somos una solo: Renovación Callao”, expresó.

Días atrás, el viernes 5 de julio, Renovación Popular convocó a los medios de comunicación para una conferencia de prensa que tenía como premisa el anuncio de una alianza electoral. No obstante, el partido anunció su compromiso con la Asociación de Movimientos Regionales para no apoyar, en segunda votación, la aprobación del proyecto que busca eliminarlos.

En dicho evento participaron López Aliaga, el congresista Alejandro Muñante, Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, y Carlos Silva, dirigente del Movimiento Renovación Tumbecina.

Podemos Perú



En el caso de Podemos Perú, el partido que lidera José Luna, se han sumado el Movimiento Regional Ayni (Ayacucho), Dignidad Tumbecina (Tumbes) y Trabajo más Trabajo (La Libertad). Este último es liderado por excongresista Elías Rodríguez.

En diálogo con El Comercio, Arón Espinoza, dirigente de la agrupación, señaló que este martes el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidirá las otras alianzas que están cerrando con movimientos regionales. Según dijo, se trataría de 14 agrupaciones.

Añadió que Podemos “está cerrando con los movimientos más representativos de cada región”.

Asimismo, dijo que se trata de alianzas tanto para los comicios generales, como para los municipales y regionales del 2026. Ello en el marco de la posible eliminación de los movimientos regionales, pendiente de ser aprobado por el Congreso en segunda votación.

Somos Perú



A su turno, Mario Fernández, secretario general de Somos Perú, indicó a este Diario que su agrupación ha realizado alianzas con movimientos de Ucayali, Amazonas, Tumbes, Tacna, Lima Provincias, Madre de Dios, Huancavelica. Y que esta semana se definen acuerdos con agrupaciones de Arequipa y Puno. Esto con miras a las elecciones regionales y municipales del 2026.

Además, adelantó que también sumarán a sus filas a líderes regionales. El último viernes, comentó a RPP que uno de ellos es el actual gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, y que otras autoridades regionales se afiliarían al partido de cara a las elecciones del 2026.

Acción Popular



El nuevo secretario general de Acción Popular, Julio Chávez, aseveró que su agrupación viene realizando un esfuerzo por “buscar alianzas con fuerzas y liderazgos regionales y locales”.

“En varias regiones tenemos acuerdos avanzados, y esperamos concretarlos en los próximos días. Tenemos plazo legal hasta el 7 de octubre, pero en agosto debemos anunciar”, añadió.

Otras agrupaciones



Una respuesta similar brindó Paul Jaimes, dirigente de Progresemos. Aseveró que se han iniciado acercamientos a movimientos regionales de Puno, Ica, Junín, Lima Provincias, etc. Fuentes de Perú Primero, partido donde milita el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra, también confirmó diálogos con “varias” organizaciones. “Todas de trayectoria y peso político”, señalaron.

En tanto, el exalcalde de La Molina y líder de Fe en el Perú, Alvaro Paz de la Barra, indicó que vienen buscando pactos con “muchos” movimientos regionales de zonas “estratégicas”, “divididas entre sur, norte, centro y oriente”.

“A los movimientos regionales que se han integrado les hemos dado autonomía en sus regiones ( respetando las reglas estatutarias) en el entendido y convencidos que tienen gente muy capaz y preparada en lo técnico y lo político que puedan aportar en la cámara de senadores y diputados. Somos un partido de profunda base descentralista”, afirmó.

Luis Durán, presidente del Partido Morado, señaló que “hay varios movimientos regionales que se están incorporando” a su agrupación. Sin embargo, no brindó mayores detalles.

Finalmente, Nuevo Perú adelantó que anunciará sus alianzas el próximo 13 de julio en un mitin en Cusco.

Opiniones

Para los analistas políticos Paulo Vilca y Gonzalo Banda más que alianzas, se tratan de reacomodos que ocurren desde siempre en el escenario político.

El analista político Gonzalo Banda dijo que es un solo un reacomodo. “Como los políticos en el Perú no tienen lealtades, transitan ambulantemente. Son como mercaderes que van buscando un espacio y ahí van haciendo crecer su aprobación e intentan sus chances. Tratan de maximizar sus oportunidades”.

Banda remarcó que los actuales acercamientos entre los movimientos regionales y los partidos políticos son “un reflejo de la informalidad de nuestra política. “En el fondo no son [alianzas electorales] sino adhesiones para aprovechar las ventajas de ser parte de un partido. No se comparten credos, ni ideologías”, complementó.

A su turno, Paulo Vilca, quien es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, opinó que “es probable que la probable eliminación de movimientos regionales pueda haber llevado a diversos líderes a afiliarse a partidos políticos”.

Sin embargo, remarco, que este tipo de fichajes “han ocurrido desde siempre”. “Buena parte de los partidos políticos logran presentar candidaturas a nivel subnacional a partir de alianzas o acuerdos que logran con actores políticos de las regiones. Solo algunos de los candidatos son los militantes o personas con trayectoria en los partidos políticos”, añadió.

Además, resaltó que “no todos políticos regionales verdaderamente competitivos tienen necesidad de afiliarse ahora. “Si tienen oportunidad de éxito, entrarán en las listas de todas maneras como invitados”, expresó sobre el plazo del 12 de julio.