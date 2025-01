Ligarda Castro, conocida como “La sombra” de la mandataria, es uno de los principales testigos en el Caso “El Cofre”, donde la Fiscalía de la Nación investiga a la presidenta por la fuga del prófugo Vladimir Cerrón.

El gobierno de Boluarte Zegarra incluyó a la subalterna en una lista de diversos efectivos policiales que fueron asignados en Misión Diplomática, adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores, por un período de dos años.

A través de la Resolución Suprema N° 230-2024-IN, publicada en las Normas Legales, se dispuso que Ligarda Castro desempeñe su nuevo cargo en España, a partir de este jueves 1 de enero del 2025.

El documento oficial lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte; el ministro del Interior, Juan José Santiváñez; y del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.

En el Caso “El Cofre”, la presidenta Boluarte Zegarra es investigada por el presunto delito de encubrimiento personal; mientras que Santiváñez Antúnez es investigado por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y omisión de denuncia.

RUTH LIGARDA (FOTO: FACEBOOK)





Ligarda Castro, según diversas resoluciones, ha sido la agente de seguridad que más viajes ha tenido como parte de las comitivas que Boluarte Zegarra llevaba al extranjero. Por ejemplo, en el 2023 viajó a Brasil y Alemania; y en el 2024 también viajó a China.





El pasado 12 de diciembre, Ligarda Castro acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar como testigo en la investigación seguida contra la mandataria y el ministro del Interior.

Según información difundida por Cuarto Poder, la “sombra” estuvo en el vehículo que recogió y trasladó de regreso hacia Lima a Boluarte Zegarra, al día siguiente de permanecer en el Condominio Asia del Sur, el pasado 25 de febrero del 2024.

Como se recuerda, el 17 de enero del 2024 la Policía realizó un operativo en el Condominio Mikonos, tras recibir información de que Cerrón Rojas se encontraba escondido en dicha zona de Asia. Sin embargo, no lo hallaron.

“Mikonos” y “Asia del Sur” comparten la playa de Sarapampa y están a menos de 3 minutos uno del otro.













¿Cumplió los requisitos para su designación?

Según la resolución del Ministerio del Interior, la designación de Ruth Ligarda Castro y otros miembros policiales, pasó por una etapa de evaluación y selección, que se realiza a través de una comisión, la misma que evalúa y propone al comandante general de la Policía Nacional del Perú la relación de candidatos, para ser comisionados en servicio a las agregadurías policiales;

Explican también que los cargos de Agregado Policial, Agregado Policial Adjunto y el Personal Auxiliar, deben ser cubiertos por Oficiales Generales o Coroneles de Armas, para Comandantes o Mayores de Armas y para Suboficiales Superiores, Brigadieres o Técnicos de Primera de Armas de la Policía Nacional del Perú, respectivamente.

En esa línea, el 25 de diciembre, a través de la Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional N° 581-2024-CG PNP/EMG se nombró a los integrantes de la Comisión Especial a cargo de la selección.

Ruth Ligarda

Dicho análisis solo les tomó un día, puesto que el 26 diciembre del 2024, el presidente de la Comisión Especial encargada de la evaluación y selección, mediante Informe N° 001-2024-EMG PNP/CE, informó sobre los resultados de la evaluación, con las respectivas recomendaciones de los efectivos policiales que ocuparán los cargos en las Agregadurías Policiales de las Embajadas del Perú en el extranjero, para el período 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2026.

Y, mediante Oficio N° 1025-2024-CG PNP/SEC del 27 de diciembre de 2024, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú remitió las propuestas al Despacho Ministerial mediante el Informe N° 001-2024-EMG PNP/CE. Esto, finalmente, contó con el visado de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior.

La Resolución con las designaciones fue fechada el 30 de diciembre del 2024.

Según el Reglamento de Comisión de Servicio al Exterior, Misión de Estudios y Agregadurías de la Policía Nacional del Perú dispuesto por el Texto Único del Decreto Legislativo N° 1149 que era aplicado, se debe pasar por diversas etapas para ser designado: convocatoria y preselección, evaluación y selección, designación y preparación.

En esta norma, los requisitos para el cargo de “Auxiliar de la Agregaduría” – al que ha sido designada Ruth Ligarda Castro- requerían que sea Suboficial de Armas en el grado de Suboficial Técnico de Primera a Suboficial Superior de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y no estar comprendido dentro de los cuatro años de pasar a la situación de retiro por las causales de limite de edad en el grado o cumplir cuarenta años de servicios reales y efectivos y acreditar cursos de capacitación institucionales de inteligencia, así como computación a nivel avanzado.

Además, no haber desempeñado anteriormente función similar en Misión Diplomática, Agregadurías Policiales o Enlace en el exterior, tener aptitud “A” en la Ficha Medica Especial, tener el Perfil de puesto Ocupacional diseñado para el cargo, no registrar sanción de Arresto de Rigor ni Sentencia Judicial Condenatoria en los últimos cinco años, no tener procesos administrativos y judiciales pendientes, tener la calificación en la Lista Anual de rendimiento Técnico de excelente en los dos últimos años y conocimiento avanzado del idioma extranjero nativo del país donde será acreditado o del idioma inglés, en ambos casos, deberá ser validado por una institución de prestigio designada por el Ministerio del Interior, con fecha vigente al año de selección para acceder al cargo.

Si bien la resolución de nombramiento de “La Sombra” cita el Decreto Legislativo N° 1149, también señala que se aplicaron las precisiones realizadas a dicho dispositivos a través del Decreto Supremo N° 006-2024-IN, donde se indica que la asignación para el “personal auxiliar” de las Agregadurías está dirigido para “Suboficiales Superiores, Brigadieres o Técnicos de Primera de Armas; con cursos de capacitación institucionales de inteligencia y computación”.

¿Qué sucedió con otros efectivos policiales relacionados al caso?

El suboficial de la Policía Nacional, Félix Montalvo, quien conducía el vehículo denominado “El Cofre”, cuando la presidenta Dina Boluarte se trasladó hasta la playa de Asia, en febrero del 2024, aún permanece laborando en el departamento de Seguridad del Estado de la PNP.

Félix Montalvo fue quien condujo el "cofre" desde Palacio de Gobierno, pasando por la casa de Dina Boluarte en Surquillo, hasta el peaje de Chila y finalmente a Mikonos. (Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Así lo informó su abogado, Jesús Poma, quien confirmó a El Comercio que su patrocinado aún permanece en dicha unidad.

De otro lado, Poma dijo haber tomado conocimiento que a la suboficial PNP, Ruth Ligarda “la están enviando a trabajar a España”. Dicha situación, señaló, podría perjudicar la investigación

“Ello puede perjudicar la investigación, dado que ante una diligencia de reconstrucción, no estaría presente (…) Es relevante, dado que es testigo presencial de los hechos y su participación en las diligencias coadyuvará en el esclarecimiento del caso.” Jesús Poma, abogado del Sub PNP, Félix Montalvo.





Sin embargo, otra ha sido la situación del capitán de la PNP, Junior Izquierdo, conocido como el “agente Culebra”, quien entregó audios y conversaciones de WhatsApp que, presuntamente, vincularían al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con la investigación fiscal del “Caso El Cofre”.

Izquierdo Yarlaqué, testigo en la investigación, fue uno de los oficiales de la Diviac removidos de sus cargos en los recientes cambios realizados por la PNP. Y es que, el efectivo policial no solo ha sido cambiado de unidad; sino también de “especialidad”.

Capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como "Culebra" llega a citación del Congreso. Lo acompaña su abogado. (Foto: Joel Alonzo)

José Mejía Chávez, abogado del agente policial, señaló a El Comercio que Izquierdo Yarlaqué es un efectivo policial, especializado en estrategias de investigación criminal, y que incluso en el año 2024 realizó un curso de capacitación adicional en investigación criminal. Sin embargo, lo han traslado al área administrativa de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad PNP-DIRNOS, en el Cuartel Los Cibeles.

Adicionalmente, indicó, sigue latente su posible pase al retiro por un proceso disciplinario que se le abrió por una denuncia que presentó una persona patrocinada por el estudio de abogados de ahora ministro.





“El cambio de unidad es regular, no hay ningún problema, pero el cambio de especialidad sí llama poderosamente la atención pues él incluso se ha capacitado en técnicas de investigación criminal, cambiarlo a orden en seguridad, desaprovechar la experiencia en investigación criminal y dos, desaprovechar la propia capacitación que le ha dado la institución, para mí sí es una represalia una venganza que se disfraza de un cambio.” José Mejía Chávez, abogado del capitán de la PNP, Junior Izquierdo.





“Es un acto de soborno abierto, dirigido a comprar la conciencia de la suboficial”

En diálogo con El Comercio, el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, consideró que la designación de la Suboficial Técnico de Primera de la Policía Nacional, Ruth Ligarda Castro, como auxiliar de la Agregaduría Policial de la Embajada del Perú en el Reino de España, sería un “soborno” encubierto por parte de la presidenta Dina Boluarte.

El exdefensor del Estado, explicó que el nombramiento puede considerarse una “maniobra para comprar la conciencia de la oficial” y “obstruir la acción de la justicia”.

“Se puede tomar como un acto de soborno abierto, dirigido a comprar la conciencia de la suboficial, pero también es un acto de obstrucción a la justicia, a través de una acción forzada como el designarla como agregada; y todo esto va de la mano con otras acciones que han debido desarrollando desde altas esferas”. Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción

Maldonado resaltó que la reciente decisión formaría parte de actos antijurídicos que se concatenan y dan como resultado un gran marco de “encubrimiento y protección a la principal investigada que es la presidenta Boluarte”.

Por ello, señaló, “ya es hora de hablar de una maquinaria de poder instalada en las altas esferas, desde algunos miembros del Congreso hasta la señora Boluarte” donde, por un lado, estarían usando acciones violentas hasta sobornos a través de puestos del Estado; y por otro lado, usando la represión, como se hizo con los agentes de la Diviac y el coronel PNP, Harvey Colchado.

Por ello, advirtió que el Ministerio Público está obligado a analizar todos los hechos de manera conjunta y no individual, para enteder que no son actos normales pues podrían estar conectados unos con otros, operados por un aparto de poder estatal.

En esa línea, señaló que la fiscalía podría analizar este hecho desde una perspectiva penal, por lo que significa la designación.

“En este caso, podría ir más allá del alejamiento de esta persona (Ruth Ligarda), el trasladarla a esta persona hacia el continente europeo, tendría que ver con comprar la conciencia de esta policía, porque lo que han hecho es un acto de soborno. Igual le van a llegar las notificaciones, pero sobre todo el hecho de comprar su conciencia el hecho de que la señora diga una versión que la señora Boluarte quiere que se diga. La prebenda es la designación de esta persona a un puesto de importancia, a cambio de que que esta persona de una versión en la linea de la señora Boluarte.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción