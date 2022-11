En el documento se plantea acusar al jefe de Estado por juicio político debido a infracciones contra los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Por ello, se propone imponer la sanción de inhabilitación por cinco años. En tanto, se sugiere también acusarlo por antejuicio político como presunto autor del mencionado delito.

Posibles apoyos

Al menos 12 congresistas que integran la Subcomisión votarían a favor del informe, cuyo congresista delegado es Diego Bazán (Avanza País). Estos votos serían sobre todo de bancadas de oposición como APP, Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País y Acción Popular.

En este último bloque hay dudas al respecto. El congresista Luis Aragón dijo a El Comercio que aún no ha definido su posición, pero considera que el informe no sería muy consistente. “Sin haber tomado conocimiento a profundidad del tema, veo que la denuncia de la Fiscalía [contra Castillo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión] es más sólida en cuanto a argumentos. Más que el tema de traición a la patria”, comentó. Aragón añadió que el informe final contra el jefe de Estado merece un análisis técnico y jurídico para emitir un voto “consciente”.

En tanto, las bancadas oficialistas como Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario mantendrían una postura en contra. Mientras que en Podemos Perú, Integridad y Desarrollo; y Somos Perú no se ha definido una posición. La Subcomisión está conformada por 25 congresistas.

Cambios en la conformación

La Comisión Permanente aprobó el último miércoles, con 25 votos a favor, cambios en la conformación de la Subcomisión. De esta forma, dejaron de ser miembros titulares los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Martha Moyano (Fuerza Popular). En su lugar, ingresaron los legisladores María del Pilar Cordero (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

De otro lado, aún no se ha realizado el cambio del representante de Podemos Perú, Óscar Zea. La bancada había enviado un documento solicitando el ingreso de Heidy Juárez. Sin embargo, debido a que no es integrante de la Comisión Permanente, no puede proceder aún el reemplazo. Zea, exministro de Agricultura de este gobierno, dijo a El Comercio que no adelantará ninguna opinión respecto al informe contra Pedro Castillo.

“Aún soy miembro titular [de la Subcomisión] y no puedo adelantar opinión. Cuando se hagan las votaciones, ahí daremos a conocer nuestro punto de vista. […] No me han confirmado [si seré removido]”, comentó Zea.

Podemos Perú solicitó el reemplazo de Óscar Zea en la Comisión Permanente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética.