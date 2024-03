No hay quien se resista a la sazón peruana. Con los premios ganados a lo largo de los años, los restaurantes peruanos están en boca de todos; por ello, al llegar a Lima, los famosos quieren sentarse a las mesas de los más galardonados. O, en algunos casos, también los encontramos en cafeterías con un ambiente relajado y buen producto. Descubre dónde comen las celebridades cuando están en el Perú.

MAIDO

¿Qué tienen en común Bad Bunny, Michelle Salas y Robert de Niro? Ellos, al igual que miles de personas antes, se rindieron ante la propuesta nikkei de Micha Tsumura. La hija de Luis Miguel visitó, recientemente, el restaurante de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura cuando visitó Lima junto a su padre Luis Miguel. Mientras que el cantante puertorriqueño disfrutó una experiencia especial para él y su equipo (de 20 personas) en su hotel. Le prepararon un menú que incluía lo mejor de su carta y algunas opciones clásicas de la gastronomía peruana (como el arroz con pato y el chupe de camarones).

El nitsuke, un asado de tira que tiene una cocción de 50 horas, fue uno de los favoritos de Bad Bunny. / Maido

ASTRID & GASTÓN

A través de los años se ha convertido en uno de los restaurantes favoritos de las celebridades que pisan el Perú: los Rolling Stones, Diego Boneta, Alejandro Sanz y Camilo son algunos de los que han probado las delicias de su cocina. En abril del año pasado, el cantante español regresó a la mesa de Astrid & Gastón. Mientras que el esposo de Evaluna Montaner decidió festejar allí su cumpleaños.

Camilo y Evaluna en Astrid & Gastón

CENTRAL

Sarah Jessica Parker (“Sex and the City”), Nikolaj Coster-Waldau (“Game of Thrones”) y más recientemente Kiernan Shipka (“El mundo oculto de Sabrina”) han visitado el restaurante de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, considerado el mejor del mundo. El menú degustación de Central propone conocer al Perú a través de sus insumos y sabores, sus ecosistemas y diferentes altitudes.

RAFAEL

En su paso por Lima, Michelle Salas (hija de Luis Miguel) destacó su visita al restaurante de Rafael Osterling al que calificó como “un clásico que vale toda la pena en Lima”. En su Instagram, publicó una serie de fotos de los platos que disfrutó incluidos cebiche, meloso arroz con pato y pisco sour.

LAS DELICIAS DE BARRANCO

En sus visitas, los artistas han paseado por Barranco y encontrado algunos puntos gastronómicos que han disfrutado. Como la banda Two Door Cinema que probó un sandwich focaccia con jamón savoy, stracciatella, pistachio, miel de balsámico en Casona Ofelia. Mientras que Kiernan Shipka, conocida por las series “Mad Men” y “El mundo oculto de Sabrina”, tomó mocaccino y probó diferentes orígenes de chocolates y cafés peruanos en la cafetería de especialidad Ciclos Café.

Kiernan Shipka en Perú. / Instagram