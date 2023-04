Beber agua tibia con limón por las mañanas se ha convertido en una rutina para muchas personas, sin embargo, algunos lo hacen con la idea de que alcalinizarán su sangre o perderán peso, y no es así. El agua con limón no es una bebida mágica. Conoce sus verdaderos beneficios, contraindicaciones y los mitos que hay al rededor de esta a continuación

Mitos sobre el agua con limón

En las redes sociales hemos visto demasiados mitos al rededor del agua tibia con limón. Algunos bloggers (sin base científica) afirman que es capaz de curar enfermedades, promover la pérdida de peso, alcalinizar la sangre, entre otros actos de magia. Bueno, lamento informarles que nada de eso es cierto. No adelgaza ni desintoxica ni alcaliniza.

No adelgaza. Ya en artículos anteriores hemos explicado que no existe un alimento por sí solo que tenga la propiedad de hacernos perder peso, tampoco ningún batido o bebida. La única forma de perder peso es hacer un déficit calórico de la mano de un nutricionista por un tiempo específico, y que no sea prolongado, además, se debe evaluar si no hay ningún desequilibrio hormonal y entre otros protocolos. Para quienes aseguran que el agua con limón les hizo perder peso, sería interesante preguntarles qué otros hábitos saludables integraron a su dieta o si esta bebida reemplazó el desayuno.

No desintoxica. El cuerpo tiene la capacidad de desintoxicarse por sí solo, para esto tiene a los riñones y al hígado; y si alguno de estos órganos falla, lo ideal es ir al médico, pues beber agua con limón no bastaría. Si desea ayudar a que estos órganos no fallen, es importante tener una buena alimentación, hacer actividad física, tener una correcta hidratación, dormir bien y reducir el estrés.

El agua con limón es una bebida saludable y baja en calorías y azúcar que puede aumentar el consumo de vitamina C de una persona, pero hará que quien la tome baje de peso o desintoxique su cuerpo.

No alcaliniza la sangre o nuestro cuerpo. Cuando inició la pandemia por el covid-19 muchas personas empezaron a compartir supuestos alimentos que hacían que nuestro cuerpo se alcalinice con el objetivo de “prevenir infecciones o enfermedades”, pero no podemos hacer que el pH de nuestra sangre cambie y lo hiciera habría problemas. La sangre del cuerpo humano tiene un pH estable entre 7,35 y 7,45, si este cambia definitivamente los órganos empezarían a fallar y el agüita con limón no podría combatir ese proceso. Cabe mencionar que la piel tiene un pH distinto a la de la orina o a la de la saliva, y esto cumple una función específica. Nuestro cuerpo tiene sustancias que deben ser ácidas como el ácido clorhídrico de nuestro estómago, y sustancias alcalinas como el bicarbonato secretado por el páncreas, que sirve para neutralizar a los ácidos del estómago cuando el contenido (alimento convertido en móleculas) debe entran en el intestino delgado. Todo en nuestro cuerpo tiene un por qué, y hasta el momento no hay evidencia científica que indique que beber agua con limón haga que nuestro cuerpo se alcalinice.

Beneficio real del agua con limón

Hidrante: empezar la mañana hidratándonos siempre será una buena estrategia para llegar a cubrir los requerimientos de agua que tenemos durante el día, así que si desea beber agua tibia con limón al despertar no hay problema. Es una bebida baja en calorías y de agradable sabor que lo ayudará a mantenerse hidratado.

El agua con limón es una bebida que nos ayudará a mantenernos hidratados pero no tiene ninguna propiedad milagrosa.

Beneficios reales del limón

Vitamina C: El limón es una fuente de vitamina C. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de almacenar esta vitamina y es por eso que necesitamos consumir alimentos que la tengan todos los días. Esta vitamina interviene en muchas reacciones enzimáticas, es necesaria para la producción de colágeno, el cual es necesario para el crecimiento y reparación de células, tejidos, encías, vasos sanguíneos y huesos. El zumo del limón es una forma obtenerla. Un limón exprimido aporta unos 35 mg de vitamina C, la tercera parte de la dosis diaria recomendada.

El limón es fuente de vitamina C.

Ayuda absorber el hierro: el consumir el zumo de un limón sea con agua o en una ensalada, nos ayudará a mejorar la absorción del hierro de origen vegetal. Esto debido a la vitamina C que nos aporta, la cual participa en la absorción del hierro a nivel gastrointestinal, permite una mayor movilización de hierro desde los depósitos. En presencia de 25 a 75 mg de vitamina C, la absorción del hierro no hemínico (de origen vegetal) de una comida se duplica o triplica, debido a la reducción del hierro férrico a ferroso.

Gran antioxidante: la vitamina C, conocida como ácido ascórbico, funciona como un gran antioxidante, el cual protege a las células contra los daños causados por los radicales libres. Estos son compuestos químicos altamente reactivos que pueden dañar las células. Las personas también están expuestas a los radicales libres presentes en el ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta.

El limón también contiene potasio, magnesio, folato, B6 y vitamina E.

Podemos decir que consumir limón, – ojo, no el agua con limón– nos ayuda a prevenir enfermedades relacionadas al consumo bajo de la vitamina c o antioxidantes, tales como el escorbuto, enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Además, podría evitar que nos de anemia por deficiencia de hierro, debido a que mejora la absorción de este mineral cuando lo consumimos de forma simultánea.

Quienes no deberían tomar agua con limón en ayunas

Si bien ya nos quedó claro que tomar agua con limón en las mañanas es un hábito saludable porque nos hidratamos y tomamos vitamina C, hay personas que deben evitarlo porque podría empeorar sus síntomas. Los pacientes con gastritis o úlceras en el estómago no deberían consumir agua con limón por las mañanas porque podría empeorar sus síntomas. Tampoco deberían tomarla las personas con el esmalte dental dañado.

Ahora que conoces los pro y contras de esta bebida, puedes tomarla sabiendo que es un forma de hidratarte pero que no tendrá ningún efecto mágico en tu cuerpo.