En la era digital en la que vivimos, una nueva forma de entretenimiento ha ganado terreno en los últimos años: las plataformas de juegos de azar virtuales. Este auge ha traído consigo sitios de renombre que operan de manera legítima, como es el caso de Bombastic casino; pero también otros que lo hacen de manera ilegal. Entonces surge el siguiente dilema: ¿cómo identificar aquellos que operan legalmente y son de primera? En este artículo te contamos siete aspectos clave a tener en cuenta para poder hacerlo.

Primero lo primero: siempre optar por los que están regulados

Antes de apuntarse a cualquier plataforma de juego, lo primero que hay que hacer es corroborar que cuenta con una licencia de operación confiable. ¿Te preguntas por qué? Los casinos legales están regulados por organismos reconocidos que supervisan su actividad y aseguran que cumplen con estándares estrictos de seguridad y equidad. Algunos de los reguladores más respetados a nivel mundial son los siguientes.

Malta Gaming Authority (MGA)

United Kingdom Gambling Commission (UKGC)

Curacao eGaming

Cabe mencionar que aquellos sitios que cuenten las debidas licencias, ofrecen protección a los jugadores y garantías de que las partidas no están manipulados. Un dato de color: para verificar esto, por lo general la licencia está visible en el sitio web y, además, es posible verificarla a través del organismo regulador.

Hoy en día, la ciberseguridad es crucial

Cuando hay dinero de por medio, es mejor estar seguros. Es por eso que la protección de los datos personales y financieros es una prioridad cuando se juega en línea. Ten en cuenta que un operador debe contar con medidas de seguridad avanzadas para proteger la información de sus usuarios como, por ejemplo, el uso del cifrado SSL (Secure Socket Layer). Este sistema asegura que cualquier información transmitida entre tu dispositivo y el servidor esté cifrada y no pueda ser interceptada por terceros.

Un tip que puede ser de ayuda: antes de registrarte, verifica que la URL de la plataforma comience con “https://”, lo cual indica que se está utilizando un protocolo seguro. Además, busca sellos de seguridad de empresas reconocidas como Norton o McAfee, que confirman la implementación de medidas adecuadas.

Que los desarrolladores sean profesionales, sin dudas, es una garantía

Otra “green flag” o bandera verde al elegir un operador, es que los desarrolladores del software, sean de calidad y confiabilidad. En otras palabras, los casinos confiables se asocian con desarrolladores de renombre como NetEnt, Microgaming, Playtech y/o Evolution Gaming. Cabe decir que, los mismos, están sometidos a estrictas auditorías para garantizar que cada partida sea justa y aleatoria.

Así que ya sabes: si una plataforma ofrece opciones de estos desarrolladores, es un buen indicador de que opera con transparencia.

Como dice el dicho: “Cuentas claras, conservan la amistad”

No solo al participar en juegos en línea, sino en todo cuando se trata de un compromiso por nuestra parte, los términos y condiciones deben ser claros y transparentes. En el entorno del azar, desconfía de aquellos operadores que utilizan lenguaje complicado o que tienen políticas confusas, especialmente en lo que respecta a los bonos y las promociones. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una trampa, por lo que leer detenidamente los términos de cualquier oferta antes de aceptarla (y asegurarse de entender los requisitos de apuesta, los límites de retiro y otras condiciones importantes) es clave.

Si hay dinero de por medio, hay que estar tranquilos

Cuando ponemos nuestro dinero sobre la mesa, nos gusta saber que estamos en buenas manos y que no habrá problemas. Aquí es necesario saber que los casinos legítimos ofrecen una amplia gama de métodos de pago seguros y reconocidos, como tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard), monederos electrónicos (PayPal, Skrill, Neteller), transferencias bancarias y/o criptomonedas.

Una buena idea es verificar si la plataforma elegida implementa procesos de verificación de identidad al retirar fondos, ya que esto es una señal de que está comprometido con las políticas contra el lavado de dinero y el fraude.

Escuchar lo que “la gente anda diciendo”

Un casino con una buena reputación generalmente es confiable; la gente no habla porque sí. Revisa foros, blogs especializados y sitios de reseñas para conocer la experiencia de otros usuarios. Si bien es normal encontrar algunas opiniones negativas, presta atención a las quejas recurrentes sobre pagos, atención al cliente o manipulación de juegos. Un dato de color: hay sitios que recopilan reseñas imparciales de distintos operadores, donde se puede obtener información detallada sobre la reputación de un sitio. Por último, nunca está de más verificar si el mismo ha sido incluido en listas negras, ya que esto es un fuerte indicador de posibles problemas.

¿Sabes a quién acudir ante un problema en la plataforma?

Al optar por una plataforma de juegos de azar en línea, se espera que no haya ningún inconveniente. Pero, ¿a dónde acudir en caso de que algún pago no se haya efectuado, de que no se pueda abrir la cuenta, etcétera? Al servicio de atención al cliente.

Es por eso que, aquellos operadores que cuentan con un equipo disponible las 24 horas los siete días de la semana, destacan de entre la multitud. En este contexto, cabe decir que los sitios de renombre cuentan con más de una vía de contacto Una buena práctica es que, antes de registrarte, pruebes este servicio: haz una pregunta a través del chat en vivo o envía un correo para evaluar la rapidez y calidad de la respuesta.

Recuerda siempre investigar y asegurarte de que el sitio elegido cumpla con todas las normativas necesarias antes de depositar dinero en la cuenta.