La educación es un derecho que debe estar al alcance de todos. Es la clave para el desarrollo humano, ya que abre puertas y expande tanto las oportunidades como las libertades. De hecho, según la UNESCO, la educación transforma vidas y es fundamental para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible. No obstante, en nuestro país persisten brechas importantes en el acceso a la educación, especialmente en el ámbito superior.

De acuerdo con el INEI, solo el 12.52% de los jóvenes tiene educación superior universitaria y el 16.4% cuenta con educación superior no universitaria. Por ello, es vital facilitar el acceso de los jóvenes peruanos a la educación superior, para formar ciudadanos capaces de liderar el cambio que el país necesita. En este contexto, se llevará a cabo una nueva edición virtual del CometFest, con el objetivo de ayudar a más jóvenes a conocer las oportunidades que tienen para estudiar.

Este festival virtual buscará inspirar a los jóvenes a superar sus propios límites, brindando un espacio para la reflexión y el autodescubrimiento, ayudándolos a transformar sus sueños en acciones concretas.

“En el CometFest conocí muchas oportunidades que no sabía estaban a mi alcance como UChicago, la universidad en la que ahora estudio, y Beca Cometa. Saber que la oportunidad de estudiar estaba disponible para mí me motivó a esforzarme al máximo por lograrla”, comenta Brigitte Aparicio, ex alumna del Colegio Nuestra Señora de la Reconciliación, y becaria Cometa.

DISPONIBLE PARA TODOS

En este evento virtual, los jóvenes podrán participar en charlas y talleres con las mejores instituciones públicas y privadas de Perú y Estados Unidos. Además, recibirán asesoría vocacional interactiva y orientación para descubrir las carreras del futuro.

Los participantes también escucharán testimonios de profesionales como Stefano Peschiera, medallista olímpico en vela, y Javier Echevarría, psicólogo y fundador de MOVE.

Para vivir esta experiencia el 12 de octubre, regístrate y conéctate de forma gratuita. Más información en: https://somoscometa.com/festvirtual

Publirreportaje