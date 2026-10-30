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Con la llegada de noviembre, muchas personas empiezan a organizar sus compras para cerrar el año, renovar algunos productos del hogar o adelantar la búsqueda de regalos para las próximas fiestas. En ese contexto, el Cyber Wow, que se realizará del 2 al 5 de noviembre, representa una oportunidad para comparar alternativas y tomar decisiones de compra con mayor planificación.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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