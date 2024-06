Con las eliminatorias al mundial 2026 en desarrollo y la copa América 2024, prácticamente a la vuelta de la esquina, resulta ser un momento idóneo para analizar cuáles serán los “maestros sudamericanos de la estrategia” que se destacarán en los próximos años.

Lionel Scaloni - Argentina

Scaloni ha estado desempeñando un papel sumamente protagónico en los últimos años con la albiceleste, por lo que se ha convertido en el técnico sudamericano de mayor relevancia. Desde que asumió la dirección técnica de la albiceleste, primero como interino como luego de forma definitiva en el año 2018, Scaloni ha demostrado sus grandes dotes como “maestro de la estrategia argentina”.

En 2019 metió a Argentina en el tercer lugar de la Copa América en 2019; en 2021 la hace campeona de este torneo continental; en 2022 consagra a la albiceleste como campeona mundial en Qatar y en lo que va de eliminatoria para el próximo mundial del 2026, Argentina ocupa cómodamente la primera plaza en la tabla de clasificaciones. Se espera, además, de que Scaloni durante este año y gran parte del 2025, lidere el cambio generacional que Argentina está a punto de iniciar.

Dorival Júnior - Brasil

Si bien este año Júnior asumió la dirección técnica de “la Canarinha”, es importante reseñar que ya tenía un buen tiempo (desde el año 2002) entrenando a la selección brasileña. Vale destacar que, Dorival toma las riendas técnicas de la selección brasileña en un momento crítico, pues además de no haber pasado de cuartos de finales en el mundial del 2022, actualmente ocupa la sexta plaza en la tabla de clasificaciones para el mundial del 2026.

Para esta próxima copa América, Dorival apostará por una plantilla más joven con el objetivo de apoyar los jugadores emergentes y así conseguir el engranaje que la Canarinha necesita para recuperarse en la tabla de clasificaciones y brindar un “jogo bonito” en el próximo mundial del 2026.

Marcelo Bielsa - Uruguay

El conocido “loco” es otro de los entrenadores sudamericanos de gran trayectoria y que siempre deja un legado en los equipos que dirige. De hecho, bajo la dirección de Bielsa, Uruguay ha sido, hasta los momentos, la única selección que ha derrotado a Argentina en la Bombonera, desde que se titularon campeones del mundo en Qatar 2022. Otro hecho a destacar, desde que asumió la dirección técnica uruguaya en el 2023, es que “la garra charrúa” ocupa el segundo lugar en la tabla de clasificaciones para el mundial del 2026.

La Copa América de este año es el objetivo inmediato y para ello “el loco” ya tiene confirmada su lista de convocados con la que buscará ganar este torneo. Bielsa se ha caracterizado por imponer un gran estilo en las jugadas y se espera que lleve a Uruguay lejos en la Copa América. Por algo la selección uruguaya es una de las favoritas para ganar este torneo.

Nestor Lorenzo - Colombia

El DT de los cafeteros, Nestor Lorenzo, no ha defraudado desde que asumió la dirección técnica a finales del 2022. Recordemos que el combinado colombiano venía de pasar un pésimo momento tras no haberse clasificado en las eliminatorias al mundial de Qatar 2022. Bajo su dirección, los cafeteros no han sufrido derrotas humillantes y de hecho, están actualmente en la tercera plaza de las eliminatorias al mundial del 2026.

Para la próxima cita de importancia, la copa América 2024, Lorenzo está afinando su artillería, aprovechando que varios jugadores colombianos vienen de consolidarse en el futbol europeo. “Colombia está en un buen momento porque hay varios jugadores consolidados en clubes europeos y sudamericanos. Pero pretendemos que sean más. Acá hay jugadores que saltan a Europa por lo que pudieron mostrar en la Selección”. Indicó Lorenzo.

Otro hecho a destacar es que Colombia, es una de las selecciones favoritas para dar sorpresas en la Copa América de este año.

Fernando Batista - Venezuela

Conocido también como “el bocha”, Batista es una figura muy conocida en el futbol argentino y sobre todo en las ligas juveniles, pues por las selecciones que pasa suele hacer grandes jugadores. En la vinotinto, viene a cumplir el gran desafío de clasificar la selección a su primer mundial y vaya que lo ha hecho bien hasta ahora. Venezuela siempre ha sido considerada la selección “cenicienta” de Sudamérica, pero las cosas están cambiando bajo la dirección técnica de Batista.

Desde que asumió las riendas técnicas, la vinotinto ha mejorado drásticamente su rendimiento y ofensiva en el campo de juego. En la tabla de eliminatorias al mundial del 2026, Venezuela ocupa la cuarta plaza, lo cual, de momento, le da el boleto directo para el mundial. En lo que respecta a la próxima gran cita, la copa América, Venezuela es otra de las selecciones considerada como sorpresa, pues tienen grandes probabilidades de meterse lejos en este campeonato continental.