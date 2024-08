El amor de un nieto hacia sus abuelos está lleno de ternura, respeto, gratitud y un sentimiento enorme de incondicionalidad. Por eso, este cariño puede superar todos los desafíos que la vida impone. Paul Torres es un joven de 28 años que se ha prometido hacer todo lo que esté a su alcance para cuidar y apoyar a su abuela. Y es que al enterarse que ella sufre de diabetes buscó una forma de generar dinero, para asumir sus gastos médicos, sin tener que dejar de pasar tiempo con ella.

“Mi abuela Isabela significa todo para mí: es como mi segunda madre. Ella me ha criado desde pequeño y hoy me toca regresarle todo lo que ha hecho por mí. Tiene 84 años, ha sido diagnosticada con diabetes y no la voy a dejar sola. Trato de compartir todo el tiempo posible a su lado”, explica Paul. Para alcanzar su objetivo de equilibrar sus tiempos entre su trabajo y su familia, Paul empezó a trabajar como conductor de inDrive.

Este aplicativo que te ayuda a movilizarte por la ciudad, ofrece horarios de trabajo flexibles para los conductores, lo cual es ideal para personas como Paul Torres que ven a inDrive como un aliado en su día a día. “Yo salgo con mi abuela todos los días, hacemos juntos las compras del mercado y también de la comida para mis mascotas. Mi abuela es mi compañera”, afirma Torres.

Un apoyo laboral

inDrive ofrece a sus conductores un entorno laboral que no solo les proporciona estabilidad y crecimiento, sino también les permite ser parte de una empresa con un propósito claro y significativo. De hecho, según estudios internos, uno de los aspectos más valorados por los conductores de inDrive es trabajar para una compañía que desafía las injusticias. Por eso, la empresa está comprometida con recoger el feedback de sus usuarios y conductores.

Esta retroalimentación la recoge a través de la aplicación (conductores y usuarios) y haciendo un análisis de los comentarios en redes sociales. Además, investiga a fondo cada incidente reportado. Todo ayuda a lanzar nuevas medidas de seguridad y mejorar las que ya existen.

Para inDrive, sus valores fundamentales son la transparencia, la equidad y el uso innovador de la tecnología para hacer frente a la justicia. “Nuestro enfoque refuerza nuestra cultura de colaboración y asegura que cada persona que forma parte de nuestra red de socios sienta que su contribución ayuda a generar un cambio positivo en el mundo. Brindar este apoyo a los conductores con los que colaboramos es fundamental para nosotros, ya que refleja nuestro compromiso de crear una relación basada en valores compartidos y un entorno de trabajo gratificante”, explica Paola Reynoso Cano, Gerente de Comunicación Corporativa de inDrive.

Este enfoque de trabajo es el que hace que jóvenes como Paul Torres agradezcan y estén satisfechos con la oportunidad que les brinda inDrive de poder trabajar con horario flexible. “Estoy agradecido con la empresa. Ellos les dan la oportunidad a mucha gente, y la mayoría es por temas de familia, trabajo, estudio y todo eso. Que siga adelante”, dice Torres.

REPORTAJE PUBLICITARIO