Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

LUNES 12 DE OCTUBRE

Independencia (Lunes 12 de Octubre, 12:00 pm hasta 8:00 p.m.)

  • Urbanización San Juan de Dios
  • Urbanización Santa Cruz
  • Urbanización San Albino
  • Urbanización San Juan de Dios - Comité 12 Ampliación
  • Urbanización San Juan de Dios - Comité 14B
  • Urbanización Ermitaño

San Juan de Lurigancho (Lunes 12 de Octubre, 8:00 am hasta 7:00 p.m.)

  • Urbanización Santa María Amplia - Sector Parcela 3
  • Urbanización Siglo XXI - Sector 27 de Marzo II Etapa
  • Urbanización Siglo XXI - Sector Corazón de Jesús
  • Urbanización Siglo XXI - Sector Primavera
  • Urbanización Siglo XXI - Sector Señor de los Milagros
  • Urbanización Agrupación Corazón de Jesús Ampliación

Ate (Lunes 12 de Octubre, 12:00 pm hasta 11:50 p.m.)

  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona J (Ampliación)
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona I
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona I (Ampliación)
  • Urbanización A.H. Huaycán - Zona J

Villa María del Triunfo (Lunes 12 de Octubre, 8:00 am hasta 8:00 p.m.)

  • Urbanización Antillas, Zona JCM
  • Urbanización Belaúnde Terry, Zona JCM
  • Urbanización Nuevo Horizonte, Zona JCM

Chaclacayo (Lunes 12 de Octubre, 1:00 pm hasta 11:50 p.m.)

  • Urbanización Asociación Huascarán
  • Urbanización Asociación Lomas (ex Antivese)
  • Urbanización Asociación Trabajadores Municipales
  • Urbanización Asociación Valle Hermoso
  • Urbanización Los Pinos

San Martín de Porres (Lunes 12 de Octubre, 5:35 am hasta 10:00a.m.)

  • Urbanización San Martín de Porres
  • Urbanización Santa Luisa, 1ra Etapa