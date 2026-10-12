El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
LUNES 12 DE OCTUBRE
Independencia (Lunes 12 de Octubre, 12:00 pm hasta 8:00 p.m.)
- Urbanización San Juan de Dios
- Urbanización Santa Cruz
- Urbanización San Albino
- Urbanización San Juan de Dios - Comité 12 Ampliación
- Urbanización San Juan de Dios - Comité 14B
- Urbanización Ermitaño
San Juan de Lurigancho (Lunes 12 de Octubre, 8:00 am hasta 7:00 p.m.)
- Urbanización Santa María Amplia - Sector Parcela 3
- Urbanización Siglo XXI - Sector 27 de Marzo II Etapa
- Urbanización Siglo XXI - Sector Corazón de Jesús
- Urbanización Siglo XXI - Sector Primavera
- Urbanización Siglo XXI - Sector Señor de los Milagros
- Urbanización Agrupación Corazón de Jesús Ampliación
Ate (Lunes 12 de Octubre, 12:00 pm hasta 11:50 p.m.)
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona J (Ampliación)
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona I
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona I (Ampliación)
- Urbanización A.H. Huaycán - Zona J
Villa María del Triunfo (Lunes 12 de Octubre, 8:00 am hasta 8:00 p.m.)
- Urbanización Antillas, Zona JCM
- Urbanización Belaúnde Terry, Zona JCM
- Urbanización Nuevo Horizonte, Zona JCM
Chaclacayo (Lunes 12 de Octubre, 1:00 pm hasta 11:50 p.m.)
- Urbanización Asociación Huascarán
- Urbanización Asociación Lomas (ex Antivese)
- Urbanización Asociación Trabajadores Municipales
- Urbanización Asociación Valle Hermoso
- Urbanización Los Pinos
San Martín de Porres (Lunes 12 de Octubre, 5:35 am hasta 10:00a.m.)
- Urbanización San Martín de Porres
- Urbanización Santa Luisa, 1ra Etapa
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