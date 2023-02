Más de 12 años después, las mezclas, producciones y la Electronic Dance Music (EDM) del actual DJ #16 del mundo, volverán a Perú para hacer bailar a miles de fanáticos en una nueva locación. Calvin Harris estuvo en el Creamfields Perú 2010, pero ahora en solitario traerá éxitos como “Summer” y los featuring realizados con Rihanna y Dua Lipa en un único concierto. Te contamos cuándo, y en qué nuevo escenario se presentará el también productor y modelo nacido en Reino Unido.

¿DÓNDE Y CUÁNDO OFRECERÁ CALVIN HARRIS SU SHOW 2023 EN LIMA?

A 5 días de que se lleve a cabo el esperado concierto del artista escocés, la empresa organizadora del evento que también trajo a David Guetta para recibir el 2023, por ejemplo, anunció una noticia que ha incomodado a las personas con entrada en mano y que aún tienen tiempo para adquirirlo.

Calvin Harris pisará suelo limeño por segunda vez en su afamada trayectoria musical que intercala con el modelaje desde el 2002, para ofrecer un show único el viernes 24 de febrero.

De acuerdo a información compartida por Master Live, y la propia plataforma del DJ de 39 años, el concierto que estaba pactado para que se realice en el Estadio Nacional, finalmente cambió de escenario.

La actualización publicada en redes sociales indica que Calvin Harris se presentará en el Estadio San Marcos ubicado en Cercado de Lima.

El malestar se ha generalizado, pero Master Live indicó que los tickets comprados serán transferidos automáticamente sin sufrir alteraciones, y cada usuario recibirá un correo electrónico con información detallada acerca del cambio.

Cabe resaltar, que el 2 de febrero, la productora de shows en Perú confirmó a los invitados especiales que acompañarán al DJ escocés como teloneros de su concierto.

Marc Kinchen, más conocido por sus iniciales MK, desde Estados Unidos y Tyson O’Brien desde Australia, también, aterrizarán en Lima para formar parte de espectáculo musical en San Marcos el 24/02.

LEE AQUÍ: Cuáles serían las frases de la nueva canción de Shakira y Karol G

PRECIOS DEL CONCIERTO 2023 DE CALVIN HARRIS EN LIMA

Desde el Reino Unido, el DJ número 16 del mundo en 2022 según el ranking elaborado por DJ Magazine, llegará a la capital del Perú para encender la tarima sanmarquina ante 20 mil fanáticos de sus reconocidos “This Is What You Came For” de 2016 y “One Kiss” de 2018, entre otros.

Las entradas aún continúan disponibles en Teleticket, y se pueden adquirir desde el 16 de diciembre de 2022, y hasta el mismo día del evento.

Compartimos los precios regulares de las 3 zonas habilitadas para el histórico concierto de Calvin Harris en Lima:

- GENERAL

S/153

- VIP

S/306

- PLATINUM

S/447

Cabe destacar, que el fanático de Calvin Harris puede comprar hasta 6 entradas, y los niños están admitidos para ingresar a partir de los 7 años, pero acompañados por un adulto.

NOTA :

El show de EDM 2023 en Lima arrancará a las 8 p.m. con una duración de 3 horas.