Baywatch o también conocida como Guardianes de la bahía, fue una de las series de televisión estadounidense más populares entre los años 1989 a 2001. Entre sus personajes principales estaban David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Billy Warlock, Jeremy Jackson, David Charvet, Erika Eleniak, Carmen Electra, entre otros. Precisamente, esta última actriz reveló durante una reciente entrevista el particular pedido que la producción de la serie le imponía, generando sorpresa entre los internautas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CARMEN ELECTRA SOBRE EL PARTICULAR PEDIDO DE LA PRODUCCIÓN DE ‘GUARDIANES DE LA BAHÍA’?

En dialogo con el programa estadounidense Extra, Carmen Electra se refirió sobre la icónica serie y las presiones que tuvo que enfrentar mientras formaba parte de ‘Guardianes de la Bahía’. La actriz reveló que los productores le recomendaron perder peso con el objetivo de lucir bien ante las cámaras y el estereotipo de ese entonces, aunque ella no recordó haberse pesado en algún momento.

“Nunca me pesé, pero a veces me decían que pesaba demasiado. Y ahora miro atrás y no creo que fuera así. Se me acercaban y decían: ‘Tienes que perder unos kilos’ o ‘Tienes que adelgazar’”, declaró la recordada Lani McKenzie, quien decidió no entrar más en detalles sobre cómo se veía su anatomía durante la transmisión de la serie.

Sin embargo, la modelo no fue la única que presionaban por mantener una figura esbelta, pues Nicole Eggert, quien dio vida a Summer Quinn y co-produjo la serie, mencionó que sintió miedo por las demandas del espectáculo. “Entré en pánico. Me hacía sentir muy insegura y muy incómoda”, contó Eggert. Por su parte, Alicia Bridges, quien interpretó a la teniente Taylor Walsh, comentó que las actrices no podían mostrar signos de celulitis en su cuerpo.

¿CUÁLES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE ‘GUARDIANES DE LA BAHÍA’?

David Hasselhoff: Este actor es reconocido por interpretar a Mitch Buchannon en la serie ‘Los vigilantes de la playa’, donde es el principal protagonista y mentor de los jóvenes socorristas de las playas de Los Ángeles. Es un personaje responsable y carismático, y su hijo, Hobie Buchannan, se une a su equipo de socorristas al crecer. Hasselhoff comenzó su carrera en la televisión y el cine en los años 70, y su gran oportunidad llegó con ‘El coche fantástico’ (1982-1986). Durante muchos años, él ha participado en producciones de bajo presupuesto y ha hecho cameos en películas como ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2′ y ‘Bob Esponja: La película’. Además de su trabajo en televisión y cine, Hasselhoff ha formado parte de musicales, ha lanzado álbumes discográficos y ha participado en reality shows estadounidenses.

Carmen Electra: Cuyo nombre real es Tara Leigh Patrick e interpretó a Lani McKenzie en 'Los Guardianes de la Bahía', un personaje de gran corazón que aspira a ser bailarina y ve su trabajo como salvavidas como un paso hacia ese sueño. Lani aparece solo en la octava temporada. Tras mudarse a California, Tara Leigh Patrick conoció al cantante Prince, quien la animó a adoptar el nombre de Carmen Electra para empezar su corta carrera como cantante. Además, su carrera despegó tras aparecer en Playboy, y luego formar parte en numerosos programas y películas como 'Hyperion Bay', 'Baywatch: Hawaiian Wedding', 'House', 'Scary Movie', 'Uptown Girls', 'Starsky & Hutch', 'Date Movie', 'Scary Movie 4′, 'Epic Movie', 'Ocean's Thirteen', 'Disaster Movie', y '2-Headed Shark Attack´y más.

Pamela Anderson: Es popular por dar vida a C.J. Parker en 'Los Guardianes de la Bahía', donde es una de las socorristas más carismáticas y dedicadas. Se hizo famosa como modelo de Playboy desde 1990 hasta mediados de los 2000, y formó parte del elenco de 'Baywatch' de 1992 a 1997. Asimismo, ha actuado en series como 'Home Improvement', 'Days of Our Lives', 'V.I.P.', 'Stripperella' y 'Stacked', y en películas como 'Raw Justice', 'Barb Wire', 'Naked Souls', 'Scary Movie 3′, 'Superhero Movie' y el remake de 'Baywatch'. Su carrera ha estado marcada por muchas polémicas y reality shows, y por ahora es activista por los derechos de los animales.