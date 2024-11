Roberto Palacios es uno de los exjugadores más queridos por los fanáticos del fútbol en Perú. Con un gran pasado a nivel selección y en diversos clubes importantes de nuestro continente, el popular ‘Chorri’ se ha convertido también en una voz autorizada para opinar sobre diferentes temas relacionados al balompié nacional. En este contexto, el exLDU le envió un polémico mensaje a Aldo Corzo, capitán de Universitario.

El ‘Chorri’ Palacios le envió polémico mensaje a Aldo Corzo: “Es poco inteligente”

“Zambrano ha sido un jugador importantísimo en la parte defensiva, que aunque nos ha tenido con la soga al cuello, creo que es importante y más por la trayectoria que tiene. Lamentablemente, por tarjetas no va a poder estar y ahora tenemos que pensar quien lo reemplazará”, empezó diciendo Palacios en su programa ‘Chorrigolazos’.

Roberto Palacios calificó a Aldo Corzo de "poco inteligente".

Luego, ante la posibilidad de que Corzo reemplace al ‘Kaiser’, el ‘Chorri’ expresó que prefiere a Renzo Garcés de Alianza Lima. “Está el chico Renzo Garcés también que es su compañero y deben darle la oportunidad porque es su puesto”.

Asimismo, el exSporting Cristal criticó la manera de marcar del defensor merengue. “De Aldo Corzo te voy a decir la verdad, todas las jugadas que hace te abraza, la parte cargosa no es, no es inteligente. Otro árbitro no te la va a perdonar. Eso tiene que cambiar un poco. Como no puede, te abraza a cada rato en los córners y tenemos que tener mucho cuidado con eso”.

Por último, Palacios detalló que en los encuentros de nivel internacional no tendrán tanta consideración con el ‘Mazo’. “Que aquí no le hayan cobrado, bueno, y se ha visto, pero en el plano internacional es más riguroso. El árbitro internacional tiene que hacer un buen partido para estar ahí en la siguiente oportunidad. Él también cobra por arbitrar, los viajes, los viáticos. Aparte está su prestigio, que es lo más importante, que lo cuide”.

Aldo Corzo fue el capitán de Universitario en el año de su centenario| Foto: @aldocorzo

El ‘Chorri’ Palacios le respondió a Mateo Garrido Lecca por burlarse de la hinchada de Sporting Cristal: “Este pata sale a hacerse famoso”

El ídolo de Sporting Cristal expreso su fastidio hacia Mateo Garrido Lecca, comediante y conductor de un espacio digital deportivo, por haberse burlado de unos cánticos de la hinchada celeste.

“Este pata viene a hacerse el famoso, lamentablemente quiere ganar un poco de popularidad y esto no es así. Primero es el respeto. Luego pidió disculpas y se dio cuenta después de lo que había hecho. La gente que lo rodea debería explicarle lo que son estas cosas porque no es así”, comentó el ‘Chorri’ en su programa ‘Chorri Golazos’.

El ‘Chorri’ Palacios le respondió a Mateo Garrido Lecca por burlarse de la hinchada de Sporting Cristal: “Este pata sale a hacerse famoso”. (Foto: Composición GEC)

¿Qué dijo Mateo Garrido Lecca sobre los cánticos de la hinchada de Sporting Cristal?

“Y que cante occidente, la la la la. ¿Quién canta tu barra? ¿Nubeluz? ¿María Pía y Timoteo? ¿Topogiogio? Por favor, no saben de criterio”, fue lo que comentó Garrido Lecca por medio de un stream en su canal de YouTube.

Sin embargo, días después, el mismo comediante publicó un comunicado pidiendo disculpas a los fanáticos rimenses. “Ayer, en un stream de comedia, hice una joda a un cántico de la hinchada de Cristal, como tantas otras jodas que se hacen en el mundo del fútbol. Ofrezco mis disculpas públicas por el exceso en la joda, sin entender el contexto e historia de ese cántico, y lamento haber ofendido a la hinchada celeste. Ganaron bien en la cancha y ahí debe quedar todo. La pelota no se mancha”.