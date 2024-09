El último fin de semana se vivió un momento bastante emotivo para los hinchas de Universitario. En la previa de lo que al final fue una victoria del cuadro crema por 1-0 ante Unión Comercio en el estadio Monumental, José Guillermo del Solar recibió un homenaje de parte de la directiva merengue. Sin embargo, días antes, para sorpresa de los hinchas, se hizo viral una fotografía en la que se ve abrazándose a ‘Chemo’ con José el ‘Puma’ Carranza. Sobre esta última situación opinó Mr Peet, generando gran polémica en redes sociales.

Mr Peet sobre el abrazo de Chemo del Solar con José Carranza: “¿Tú crees que el ‘Puma’ por su voluntad fue?”

En el programa Estudio Fútbol, Peter Arévalo, reconocido periodista, le respondió a un hincha que le pidió opinar en vivo sobre lo sucedido entre ‘Chemo’ y el ‘Puma’. A lo que el comunicador no dudó en hacerlo pero usando palabras de grueso calibre.

“Hipocresía pura, si yo dijera lo que un personaje dice del otro. En el fútbol eso de los códigos es relativo. Al Puma le dijeron ‘Puma, Chemo está acá en Campo Mar. Sabes que el centenario, tienes que ir’, y así fue, ¿tú crees que el ‘Puma’ por su voluntad fue?”, comentó Mr Peet.

'Chemo' y el 'Puma' estuvieron distanciados durante bastante tiempo. (Foto: Universitario)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Mr Peet?

“Mr Peet se vende al mejor postor”, “Lo de ese tipo ya está pasando los límites”, “Ese pelado es recontra mufa”, “A los dos los vio dar la vuelta”, “Puma, dile algo a este pelado”, “Que se lo diga en su cara al ‘Puma’, a ver”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas, quienes expresaron su molestia por lo manifestado por Arévalo.

Mr Peet sobre los comentarios en Liga 1 Max en el Alianza vs Atlético Grau: “Digo lo que pienso y lo que veo”

Recordemos que Mr Peet dijo en plena transmisión que no le pareció penal la polémica jugada en contra de Alianza Lima, por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1. Luego, el periodista volvió a reafirmarse por medio de su canal de YouTube. “A mí me chu… un h... lo que digan los demás, porque opino lo que pienso y lo que veo. Si hubiese sido, lo hubiese dicho. Cuando me contratan profesionalmente, no me dicen qué puedo decir y qué no puedo decir, para aclararlo, hoy dejé sentada mi posición en la transmisión”, dijo el comunicador.

Mr Peet se caracteriza por ser un personaje bastante polémico. (Foto: captura de pantalla)

Arévalo también hizo hincapié en que ese tipo de jugadas suceden a menudo y no se cobra penal. “Bajo esa condición, cuando el jugador estira el brazo y viene cualquier rival, se va tener que cobrar penal siempre”. Además, criticó la actuación de Joel Alarcón, árbitro del duelo.

“El penal inventado por Alarcón pudo quedar en anécdota, como quedan varias veces cuando eres eficaz, no le voy a cargar todo, no me voy a centrar en el invento de Alarcón y del VAR, estoy siendo generoso, no estoy diciendo robo”, expresó Peter bastante molesto con lo sucedido en el duelo de Alianza Lima.