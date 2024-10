En la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección peruana logró un importante triunfo ante Uruguay y sumó sus primeros tres puntos en el torneo. Sin embargo, la goleada sufrida frente a Brasil empañó el resultado positivo y evidenció los problemas que aún aquejan al equipo, como su falta de contundencia en ataque.

La incapacidad de la ‘Bicolor’ para crear jugadas de peligro ha llevado a un debate en el programa deportivo “Playzon Sports” sobre cómo reforzar el ataque para los próximos partidos. En este contexto, el periodista Pedro García pidió la convocatoria de André Carrillo para los partidos ante Chile y Argentina, argumentando que su experiencia y habilidad lo convierten en una mejor opción en el mediocampo que otros jugadores, entre los cuales mencionó a Oliver Sonne. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE ANDRÉ CARRILLO Y OLIVER SONNE?

En su análisis, Pedro García sugirió a André Carrillo como una alternativa viable para reforzar el mediocampo de la selección peruana, argumentando que su actual desempeño en el fútbol brasileño lo convierten en una opción más adecuada como interior que Oliver Sonne, quien tampoco es un especialista en dicha posición.

“Te doy una alternativa, por si tiene ganas de jugar, que es Carrillo. A diferencia de un tiempo no tan lejano, Carrillo ahora está jugando en el fútbol de Brasil. Ayer jugó 85 minutos con Corinthians, en un partido que ganó. Hay un video de sus highlights. Ahora, ¿Carrillo tiene más fútbol que Sonne jugando de interior, no? ‘No, Carrillo no es interior’ Sonne tampoco es interior”, comenzaba diciendo en su discurso.

A pesar de mostrarse convencido de su propuesta, García reconoció que la convocatoria de Carrillo dependerá en gran medida de la disposición del jugador de vestir la camiseta de la ‘Bicolor’. “Su calidad no se discute. Pero ahora, en su disfuerzo, en su distancia, en su indolencia... habría que ver si tiene ganas de jugar, porque si tiene ganas, para mí Carrillo es mejor que cualquiera”, aseguró.

Para evitar maletendidos, el periodista deportivo indicó que no tienen ninguna antipatía hacia Oliver Sonne, sino que sus opiniones están enfocadas en el beneficio de la ‘Blanquirroja’. “Sonne me cae muy bien, no le tengo cólera, hasta lo abrazaría. Lo que quiero decir es que tenemos que jugar con lo mejor que tengamos, y Carrillo es lo mejor que tenemos”, señaló

Acto seguido, García indicó cuáles son las razones por las que Carrillo sería un gran aporte al combinado nacional. “No solo (es el mejor) en este equipo de vacas flacas, en el equipo bueno con (Jefferson) Farfán, (Christian) Cueva y (Paolo) Guerrero, también era uno de los mejores. Si era de los mejores en ese tiempo, ¿cómo no va ser de los mejores ahora? Carrillo no tiene gol, pero tiene pase gol, desequilibrio, tres dedos, cuando quiere juega de la pu… Entonces yo a ese jugador si lo quiero en la selección”, sostuvo.

Por último, el comunicador hizo hincapié en el buen momento de la ‘Culebra’ en Corinthians, señalando que su rendimiento actual contrasta con sus actuaciones anteriores en la selección peruana. “A diferencia del tiempo pasado reciente, cuando jugó mal con (Juan) Reynoso y jugó mal con (Jorge) Fossati en la Copa América, ya no juega en el fútbol árabe, ahora juega en el fútbol brasileño, donde para jugar hay que ser muy bueno. En Brasil no te regalan nada”, sentenció.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE ANDRÉ CARRILLO EN CORINTHIANS?

Recientemente, André Carrillo volvió a ser titular en Corinthians y tuvo una actuación sobresaliente en la victoria sobre Atlético Paranaense. Con 7 pelotas recuperadas, un 94% de pases acertados y un alto porcentaje de duelos ganados, el peruano demostró su buen momento en el fútbol brasileño, según recoge Infobae Perú.

El desempeño de Carrillo incluso fue elogiado por la prensa brasileña, que destacó su rol fundamental en Corinthians, señalando que sin su presencia, el rendimiento del equipo habría sido menor. “Él fue quien puso el balón en el suelo, lo tranquilizó y encontró espacios para el equipo. Es difícil imaginar la mejor versión del equipo sin el peruano”, señalaba el medio Globo.

Desde su llegada a Corinthians, la ‘Culebra’ ha disputado un total de 8 partidos, de los cuales ha sido titular en 3 de los últimos 5. Hasta el momento acumula 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Aún no tiene un grito de gol ni una asistencia con su nuevo equipo, pero ha demostrado ser una pieza importante.