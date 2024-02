Christian Cueva se comunicó desde España con el programa de espectáculos, “Mande Quien Mande”, para hablar sobre la polémica de infidelidad en la que se ha visto involucrado, y aprovechando el espacio televisivo, quiso desmentir la declaración de su amante, Pamela Franco, que señalaba que amenazó en algún momento a Christian Domínguez, e indicó la conversación que sostuvo con el cumbiambero en el pasado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO AMENAZÓ CHRISTIAN CUEVA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, SEGÚN PAMELA FRANCO?

De acuerdo con Pamela Franco, el popular ‘Aladino’, que la hostigaba en todo momento, mandó a amenazar a Domínguez a través de diferentes medios. “Se dio un último viaje, donde fui para que me dejara en paz, porque cambiaba de celular, de casa y él se averiguaba todo, quería que todo quedara ahí. El principio de mi relación con Christian Domínguez fue complicado, porque la otra persona en mención no me dejaba en paz. Christian tuvo amenazas, fue complicado”, mencionó en una de las últimas ediciones de “Mande Quien Mande”.

Asimismo, la cumbiambera añadió: “La otra parte (Cueva) no me dejaba. Estaba ahí y ahí. Mandaba a amistades, mandaba mensajes, manda amenazarlo a Christian (Domínguez). Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote y hubo personas que lo llamaron para amenazar y así ha sido bastante tiempo”.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA CONVERSACIÓN QUE SOSTUVO CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Durante la edición del 13 de febrero del programa “Mande Quien Mande”, Christian Cueva se refirió a la polémica en la que se vio envuelto, y durante el proceso, fue consultado por la conductora Maria Pía Copello si era verdad que llegó a amenazar a Christin Domínguez.

Ante la interrogante, el futbolista respondió: “Yo no soy quién para amenazar a nadie. Eso es algo muy delicado, también para eso uno tiene que tener seguridad de lo que se dice, ¿correcto?”.

Para esclarecer su respuesta, Copello preguntó: “¿Tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Christian Domínguez, de ninguna forma?”, e inmediatamente el mediocampista respondió: “Para nada, para nada”.

En este sentido, Cueva sorprendió al programa de espectáculos cuando mencionó que llegó a entablar una charla con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, en la cual quiso sentenciar el asunto que tuvo con Pamela Franco.

“Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle justamente que se dedique a su familia que yo tengo la mía y suficiente, no tuve que hablar nada más”, señaló.

Luego, cuestionado por Pía de tener que comunicarse con Domínguez, el popular ‘Aladino’ quiso aclarar que él no tomó la iniciativa de hablar con el artista, ya que el cumbiambero fue quien lo buscó a él, según recoge el diario Trome.

¿QUÉ COMUNICADO LANZÓ CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU POLÉMICA DE INFIDELIDAD?

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un comunicado en el que confesó su infidelidad con la cantante Pamela Franco y aseguró que trabajará mucho para aliviar el mal momento que ha hecho pasar a su familia y su todavía esposa Pamela López.

“Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón”, escribió el deportista nacional.