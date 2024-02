A través de América TV, los seguidores tanto de Christian Domínguez como Pamela Franco, han podido conocer y escuchar las versiones oficiales de una historia caracterizada por la traición como factor determinante para generar tanto revuelo mediático. Tras las declaraciones vertidas por el líder de “Gran Orquesta Internacional” acerca de su confesa infidelidad, ahora le tocó el turno a la ex Alma Bella para expresarse sobre las ‘coincidencias’ relacionadas al vínculo sentimental con Christian Cueva, el mensaje dirigido a Pamela López y también engaño sufrido y puesto en evidencia a nivel nacional por parte de “Magaly TV, La Firme”. Conoce cuáles son las frases más reveladoras expresadas por la también bailarina en “Mande Quien Mande” (MQM), reacciones y repercusiones entorno a polémicos engaños.

TODO LO QUE DIJO PAMELA FRANCO EN MQM ACERCA DE LA INFIDELIDAD PROTAGONIZADA POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, RELACIÓN CON CUEVA Y PAMELA LÓPEZ, ESPOSA DEL FUTBOLISTA PERUANO

En cuestión de semanas, Pamela Franco pasó de ser la víctima de un engaño a la tercera en discordia en la relación sentimental que ya mantenían Christian Cueva y Pamela López, y por lo cual aceptó presentarse en MQM de América TV, tal y como lo había hecho Christian Domínguez a través de “América Hoy” para confesar su infidelidad.

Coincidentemente, tanto la cantante de cumbia como el líder de “Gran Orquesta Internacional”, brindaron declaraciones exclusivas en sets de dicho medio televisivo, aunque en diferentes fechas, siendo la ex Alma Bella la última en hacerlo mediante un diálogo llevado a cabo con María Pía Copello.

Al principio de la entrevista, Pamela Franco fue consultada acerca del ‘ampay’ y la infidelidad de Christian Domínguez, indicando que efectivamente vieron las imágenes juntos, y su reacción más inmediata estuvo acompañada de un “¿Christian, eres tú?”.

“Siento que no me ama”, manifestó a raíz del comportamiento de un Christian Domínguez cuyo historial de traiciones a sus parejas quedaron muchas veces expuestas, y como consecuencia, considera que “si él me hubiese amado, no hubiera hecho todo esto, ni siquiera hubiera conversado con una persona, son varias”.

Sin embargo, y como frase reveladora pese a confesa infidelidad, Pamela Franco aceptó que todavía ama a Christian Domínguez, ya que “el amor no se va de la noche a la mañana”, reconociendo además que su capítulo con él “ha sido el más importante” de su vida amorosa.

Otro de los temas que los televidentes estaban esperando escuchar estaba relacionado al aparente papel de amante que habría protagonizado, y que para sorpresa de algunos quizá, se animaría a confirmar a nivel nacional mediante un rotundo “Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva”.

Gracias a diario Trome, te compartimos un listado con las frases más reveladoras expresadas por Pamela Franco en MQM durante el estreno de la temporada 2024, y expresiones vertidas por primera vez tras el ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”:

¿Pamela Franco le fue infiel a Christian Domínguez con Christian Cueva?

- “Yo nunca le he sido infiel” / “He vivido para mi familia, para él, para mi hija”

¿Qué le gustó a Pamela Franco de Christian Cueva?

- “Es una persona graciosa, chistosa, entradora, por eso me cayó bien” / “(Durante la relación) él no me preguntaba de mi familia ni yo tampoco”

¿A partir de cuándo y cómo se involucró Pamela Franco con Christian Cueva?

- “Me involucré con él en 2018, fue en idas y vueltas”

¿Christian Cueva ayudó económicamente a Pamela Franco?

- “Lo único que pagó son los viajes, los pasajes” / “A mí no me ha dado ningún sol”

El perdón de Pamela Franco a Pamela López por involucrarse sentimentalmente con Christian Cueva

- “Que me perdone por el daño que le causé, una en ese momento no mide las consecuencias de sus actos”

Cabe resaltar, que asimismo aprovechó el momento y la ocasión para reflexionar sobre el acto cometido hace más de 5 años, y que recién se ventila públicamente, no sin antes revelar, también, pasajes peligrosos plagados de advertencias e intimidación por parte de Christian Cueva hacia Christian Domínguez.

¿DE QUÉ MANERA CHRISTIAN CUEVA HOSTIGABA A PAMELA FRANCO SEGÚN SU PROPIA REVELACIÓN?

Pasó exactamente una semana para que luego de las declaraciones vertidas por Christian Domínguez en relación a la infidelidad confesada tras ‘ampay’ emitido por “Magaly TV, La Firme”, Pamela Franco, también, reapareciera públicamente para hablar sobre ello y además acerca del tormentoso vínculo sentimental iniciado con Christian Cueva, ex Alianza Lima que según sus propias palabras, la terminó hostigando e incomodando tras dar por finalizada la relación hace 5 años aproximadamente.

MQM de América TV, conducido por María Pía Copello, fue el escenario escogido por la cantante de cumbia para confirmar que en 2018 conoció al futbolista peruano e inició un romance sabiendo que estaba comprometido aunque él se lo negara muchas veces.

“Me presentaron a Christian Cueva en una reunión y a partir de este momento estuvimos en contacto”, manifestó Pamela Franco sobre la forma cómo inició el vínculo que terminaría atormentándola a raíz de un decidido alejamiento que propiciara su insistencia y aparente obsesión.

El lunes 12 de febrero, y a través de MQM, confesó públicamente que mantuvo un amorío clandestino de “idas y vueltas” con un Christian Cueva que por esos años jugaba entre Sao Paulo y el Krasnodar ruso, admitiendo además que la relación se volvió tóxica durante aquel 2018 e incluso al punto de sentir hostigamiento, y el líder de “Gran Orquesta Internacional” recibir amenazas.

Pamela Franco manifestó como parte de su relato, que ella “cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz”, encontrando consuelo en Christian Domínguez, con quien la relación empezaría siendo “un libro abierto ... él fue mi confidente”, mientras el reconocido futbolista peruano “siempre quiso saber de mí, se averiguaba cosas mías, inclusive estando embarazada”.

Finalmente, también aseveró que el papá de su hija empezó a ser amenazado por Christian Cueva tras el comienzo del amorío que sostuvo por más de 4 años, y daría por finalizada a raíz del emitido ‘ampay’ donde aparece siéndole infiel con Mary Moncada.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CONFRONTÓ A CHRISTIAN CUEVA POR HOSTIGAMIENTO A PAMELA FRANCO?

La insistencia de Christian Cueva haría que Pamela Franco experimentara situaciones incómodas y peligrosas al igual que Christian Domínguez, tal y como lo reveló en exclusiva durante el diálogo sostenido con María Pía Copello en MQM.

Tras confesar que el ex Alianza Lima no dejaba de buscarla o acercarse de alguna forma a ella pese a que había tomado la decisión de alejarse definitivamente, dijo que el líder de “Gran Orquesta Internacional” “tuvo altercados con él, ha habido creo dos ocasiones en las que él ha intentado comunicarse con él para decirle ‘oye ya, deja de comunicarte con Pamela’”.

“(Christian Cueva) mandaba a amistades, mandaba mensajes, mandaba a amenazarlo a Christian (Domínguez). Una vez tuvimos nuestro viaje a Chimbote y hubo personas que lo llamaron para amenazar y así ha sido bastante tiempo”, manifestó públicamente una Pamela Franco visiblemente triste por la relación clandestina protagonizada en 2018, y por la cual dijo sentirse arrepentida.

COMUNICADO DE CHRISTIAN CUEVA SOBRE AMOR CLANDESTINO VIVIDO CON PAMELA FRANCO EN 2018

El 2023 debe haber sido uno de los años futbolísticos más difíciles en la carrera de Christian Cueva luego de registrar una mala performance como jugador de Alianza Lima, y lesionarse de gravedad sin poder disputar la gran final de la Liga1.

Ahora, y con el Año Nuevo consumado, temporada en la cual tiene que rehabilitarse, el popular ‘Aladino’ vive bajo la sombra de un episodio extradeportivo que expone públicamente la infidelidad cometida en agravio de su esposa Pamela López tras iniciar un romance con Pamela Franco hace 5 años aproximadamente.

A raíz de la entrevista concedida por la cantante de cumbia en MQM de América TV, Christian Cueva compartió un extenso comunicado vía stories de Instagram, expresando en principio que lo vivido clandestinamente es el “error más grande de mi vida”.

Luego de pedirle perdón a Pamela López e hijos, el futbolista peruano que se encuentra en España, país donde llevará a cabo su proceso de recuperación, dijo no reconocer su unión con Pamela Franco como una relación, sino más bien como una “vinculación indebida, errónea, equivocada, (y) perjudicial” que precisamente terminaron porque dañaría su matrimonio.