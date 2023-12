Hace casi 20 años, la comicidad mezclada con buenas interpretaciones de actores emergentes y consagrados también, permitió que la audiencia disfrutara de “Mil Oficios” vía Panamericana. La recordada serie que dirigió Efraín Aguilar por cuatro temporadas, contó con la participación de actores como Ricardo Fernández y un Gabriel Calvo que luego de mucho tiempo decidió revelar pasajes de su experiencia dentro de dicho elenco. Te contamos qué dijo con respecto al periodo que trabajó en canal 5, y porqué razón no continuó laborando en una de la producciones más exitosas de la televisión peruana.

¿POR QUÉ GABRIEL CALVO NO CONTINUÓ TRABAJANDO COMO ACTOR EN “MIL OFICIOS”?

La exitosa serie cómica llamada “Mil Oficios” fue televisada durante 3 años aproximadamente por Panamericana, y dentro del elenco dirigido por Efraín Aguilar, Gabriel Calvo destacó como uno de los actores que interpretó de manera secundaria al recordado manager publicitario que le conseguía castings para comerciales a una de las ‘Chicas Terremotos’.

Tras varios años alejado de los estudios de grabación y escenarios, el actor peruano de 48 años reapareció públicamente con motivo del reencuentro musical de Torbellino llevado a cabo casi a fines de noviembre, y hace pocos días llamó la atención en medios digitales tras presentarse en el programa de YouTube que conduce Carlos Orozco.

Calificado como entrevistas “Sin Censura” y el nombre de “Galán Sin Filtro”, el espacio compartido con Pablo Saldarriaga sirvió para que Gabriel Calvo recordara su etapa actuando en “Mil Oficios” y la razón que definió la continuidad de ‘Richard Parodi’ interpretando a un manager publicitario durante la década del 2000.

“No pagaban. Me quité de la serie y me fui a vivir a Estados Unidos”, confesó el ex Torbellino en un principio, y mientras relataba detalles acerca de la difícil situación que atravesaba la producción luego de que Genaro Delgado Parker asumiera la administración de Panamericana TV.

Tras recordar que a inicios de 2003, “Mil Oficios” no contaba con una locación fija ni oficial porque el Coliseo Amauta les quitó todos los permisos, Gabriel Calvo evocó aquel momento en el que fue testigo de la reacción de un actor con mayor experiencia cuando recibió solamente “7 soles” como pago por su trabajo.

En compañía de Pablo Saldarriaga y Carlos Orozco, Gabriel Calvo aprovechó el espacio emitido por YouTube para hablar sobre la crisis que vivió Panamericana durante el inicio del siglo XXI tras el ingreso de Genaro Delgado Parker, y además brindar detalles referentes al mal trato que habría recibido el popular ‘Fidel Suárez’.

¿QUIÉN FUE EL ACTOR AL QUE GABRIEL CALVO VIO RECIBIR 7 SOLES POR SU TRABAJO EN “MIL OFICIOS”?

Con 28 años a cuestas, Gabriel Calvo protagonizaba escenas con las ‘Chicas Terremoto’ en “Mil Oficios”, y a la vez compartía muy de cerca con actores de primer nivel como Fernando Farrés, Irma Maury y también Ricardo Fernández, el recordado ‘Fidel Suárez’ que fallecería tres años después de haberse emitido el último capítulo de la entrañable serie cómica.

La drástica decisión tomada por el ex Torbellino en relación a su continuidad en Panamericana TV integrando la exitosa producción de canal 5, se debió en gran medida al hecho de presenciar el momento en que el último intérprete en mención, formaba parte de una “cola en la escalera porque estaban repartiendo un poco de plata entre los actores”, y recibió el mísero monto.

“Esa escena me pareció terrible. Ricardo Fernández era un tremendo actor, le tenía un cariño inmenso”, manifestó Gabriel Calvo, recordando además que lo vio llorar y por ello “jamás olvidaré que se le empezó a caer una lágrima por el ojo, fue terrible para mí”.

De esta forma, Gabriel Calvo terminó de sustentar su renuncia a “Mil Oficios”, ya que no podía creer que hubiesen “actores más jóvenes que tenían más cara en la serie y les pagaron más”, mientras Ricardo Fernández, en la referida cola, solo estaba cobrando S/7.

“MIL OFICIOS”: CANTIDAD DE CAPÍTULOS, ACTORES Y PERSONAJES QUE VOLVIERON EXITOSA A LA RECORDADA SERIE CÓMICA DE PANAMERICANA TV

Las 4 temporadas de “Mil Oficios” emitidas al 100% por Panamericana TV, en general fueron exitosas aunque unas más que otras, y ello finalmente se vio reflejado en la cantidad de capítulos que dirigió Efraín Aguilar entre el 2001 y 2004.

Si bien no culminó como lo mereció, la serie cómica peruana llegó a completar más de 659 episodios en casi 3 años de emisión gracias al aporte de un elenco integrado por Gabriel Calvo como ‘Richard Parodi’, Adolfo Chuiman, Michael Finseth, Giselle Collao, Vanessa Jerí, Olga Zumarán, Germán Loero, y otros destacados actores como Laly Goyzueta e Irma Maury.