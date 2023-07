La abrupta salida de Guillermo Salas de Alianza Lima ha dado que hablar en el ambiente del fútbol peruano. Ante esta polémica situación, Hernán Barcos, delantero del cuadro blanquiazul, salió al frente para responder aquellos comentarios que insinuaron que él tuvo responsabilidad con el despido del joven técnico de la institución.

Hernán Barcos: las contundentes declaraciones que dio sobre la salida de Guillermo Salas

“¿Por qué me culpan de la salida de ‘Chicho’? ¿A mí me van a decir líder negativo? Respeten mi historia. Si yo tuviera poder para sacar un DT sería dirigente. Me quieren ensuciar. Los jugadores y los DTs se sacan solos. Los que dicen huev***, díganmelo de frente”, señaló enérgico el jugador a su salida del Esther Grande de Bentín.

Asimismo, el ‘Pirata’ agregó: “Se fue el entrenador, el club tendrá sus motivos, así como se fue (Carlos) Bustos en su momento y nos duele a todos, pero qué culpa tenemos los jugadores. No hay que ser víctima de nada acá, hay que ser claros y objetivos y poner la cara”.

Por último, ante los micrófonos de Gol Perú, el exGremio dijo que no se esperaba la salida de ‘Chicho’. “No imaginé que iba a salir del club, en ningún momento conversamos del momento del equipo hasta ayer que me lo explicó José Bellina, no pasaba por mí cabeza esta situación”.

Guillermo Salas: cuáles fueron sus números

Salas dirigió 39 encuentros, de los cuales 26 fueron triunfos, tres acabaron empate (incluyendo el clásico contra la ‘U’) y 10 perdió (incluyendo los cotejos por Copa Libertadores).

Es necesario destacar que Salas, quien trabajaba en ese momento como técnico de la reserva, se hizo cargo del plantel principal en septiembre de 2022 en lugar de Carlos Bustos, estratega argentino que había acumulado malos resultados en sus últimos encuentros.

