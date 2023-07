Guillermo Salas dejó de ser técnico de Alianza Lima. Luego de empatar 0-0 el clásico ante Universitario, las críticas no se hicieron esperar hacia el joven entrenador nacional, por lo que la directiva blanquiazul decidió prescindir de sus servicios.

Ante su abrupta salida, Salas brindó una entrevista a GolPerú para hablar sobre diversos temas relacionados a su proceso como entrenador del conjunto de La Victoria. A continuación, te dejamos las frases más resaltantes del popular ‘Chicho’.

Su salida de Alianza:

“Hubiera querido tener una conferencia de prensa en mí casa, en la institución para agradecer a la hinchada, quiero agradecer a ellos (hinchas), al comando técnico que fue parte de este proceso y a toda la gente que puso su granito de arena para estos logros en menos de un año. Estamos muy tranquilos”.

Su comunicación con los dirigentes de Alianza:

“No recibí una llamada de la institución hasta el día lunes, cuando yo no estaba en Lima. Me llamó José Bellina y me dio a entender que se había tomado la decisión de que no continúe en el club, no estaba de acuerdo, por los números que habíamos hecho, con el título, no estaba de acuerdo con la decisión”.

Salida de Pablo Lavandeira

“Lo considero mucho, es un profesional a carta cabal. Me sorprendió que se vaya un día antes del Torneo Clausura, pero sí sabía que no estaba cómodo porque no jugaba. Yo hable con él, justo comenzando el Apertura, y le dije que no se desanimara, que quedaba un camino largo y que esté preparado cuando le toque nuevamente”.

Salida de Paolo Hurtado

“Maltrato es una palabra muy fuerte, no se pronunció bien. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos, pero Hurtado, cuando yo asumí, venía de jugar poco por tema de lesiones y de bajo rendimiento con el técnico anterior (Carlos Bustos). No sé por qué dice que hubo maltrato. Después, en los pocos momentos o partidos que teníamos que contar con él, que era más en provincia, dos días antes nos decía que no podía y que sentía dolor. Así fue el tema con Paolo”.

Jugadores que lo llamaron para despedirse

“Creo que mi mensaje llegaba, sino no rindiera como lo hicieron Campos, Zanelatto, Espinoza, Míguez, Vílchez, entre otros. Debo agradecer que varios me llamaron tras mi salida, Montoya, Valenzuela, Benavente desde España, Saravia, Espinoza, Zanelatto, Zambrano, Míguez, Vílchez, Sabbag, Ballón, Lagos, por ahí se me escapa algún nombre”.

