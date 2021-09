Sin duda alguna, uno de los estrenos más esperados del año en cuanto a series de Netflix era ‘La Casa de Papel’, esta vez en su quinta parte a poco de que concluya la historia. Ante ello, ni Spotify dejó pasar la oportunidad para sumarse al éxito de la popular producción española y sorprendió por lo que hizo.

Caracterizados por su extenso contenido musical, la plataforma se une al ‘boom’ de la serie sobre el robo al Banco de España por uno de los aspectos más importantes de toda producción: la banda sonora. ¿Cómo? Sencillo, creando un ‘playlist’ o lista de reproducción con los temas que suenan a lo largo de ella.

Para disfrutar de este trabajo de Spotify, solo deberás ingresar a su plataforma desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet, escribir ‘La Casa de Papel’ en el buscador, dirigirte hasta la sección de Playlists y reproducir la que posee el logotipo de Netflix o simplemente seguir ESTE ENLACE. Está disponible para todo tipo de usuarios.

De este modo, podrás escuchar desde ‘My Life Is Going On’ de Cecilia Krul, ‘Bella Ciao’ de Manu Pilas (la versión original para la serie) o el ‘Bella Ciao’ en versión lenta del mismo autor; hasta el ‘Bamboo Moon’ de Chris Constantinou, The Let’s Go’s, y The Mutants. Incluso ‘Fado Boémio e vadio’ de Piedade Fernandes forma parte de la nómina.

Cabe destacar que desde el lanzamiento de ‘Money Heist’ (nombre de la serie en inglés), la popular canción de Manu Pilas, ‘Bella Ciao’ ya cuenta con más de 126 millones de reproducciones en todo el mundo. Sin duda, un fenómeno global por donde se le mire.

Así, ‘La Casa de Papel’ se une a nuevas producciones como ‘Good Girls’, ‘Clickbait’ y ‘Outer Banks’ entre las más vistas, según Business Insider. Claro que, a su lado, no podían faltar las clásicas ‘One Piece’, ‘Modern Family’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Office’ o ‘The Good Doctor’.

Si estás a punto de ver la quinta temporada de "La casa de papel", refresca la memoria disfrutando un breve resumen de lo que pasó en la parte 4 de esta popular serie española en Netflix. (Fuente: Netflix Latinoamérica)