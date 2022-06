El último Nintendo Direct Mini Partner Showcase acaba de celebrarse este martes 28 de junio a las 8:00 a.m., hora de Perú. Una presentación de 25 minutos, centrada en los videojuegos “third party” que llegarán pronto a la consola híbrida. El evento fue transmitido por el canal oficial de Nintendo en YouTube, aquí te dejamos el video para que lo veas completo.

El Nintendo Direct Mini arrancó con el primer gran anuncio de Capcom sobre “Monster Hunter Rise: Sunbreak”, que tendrá su próxima gran actualización el 30 de julio de 2022. Desde este martes ya hay una demo gratis disponible. Además, la compañía de videojuegos presentó un calendario de actualizaciones gratuitas que arranca desde agosto, cubre las temporadas de otoño-invierno de este año y promete dejar más contenido para 2023.

El siguiente anuncio del evento es el lanzamiento de un próximo título de Esquare Enix, “Nier Automata: The end of YoRHa Edition”. El juego —lanzado por PlatinumGames en 2017 para PC y otras consolas— estará disponible desde el 6 de octubre de 2022, pero se puede empezar a preordenar desde este martes 28 de junio en Nintendo EShop.

El tercer anuncio que fue lanzado en este Nintendo Direct Mini fue “Lorelei and the Laser Eyes” de Annapurna y Simogo. Este videojuego aún no tiene fecha fija, solos e sabe que llegaría para 2023 a la Nintendo Switch.

Personajes clásicos llegarán a Nintendo Switch

Nintendo también anunció la llegada de personajes clásicos a la consola, tales como Bomberman, Pac-Man y dos entregas de Mega Man. Estos son los títulos y fechas estimadas por la gran N:

“Pac-Man: PAC-MAN World: Re-Pac” - 26 de agosto de 2022

“Super Bomberman R 2″ - 2023

“Mega Man Battle Network Legacy Collection”, vol. 1 y vol. 2 - 2021

Otro anuncio interesante de esta Nintendo Direct Mini es la llegada de “Blanc”, un videojuego minimalista en el que dos animales recorren un mundo totalmente diseñado en blanco y negro. Se sabe que esta apuesta llegará a la consola en febrero de 2023.

Entre los anuncios más destacables de esta jornada están “Sonic Frontiers” de Sega; “Minecraft Legends “; “Doraemon: Story of Seasons”; “Dragon Quest Treasures”; “Portal Companion Collection”, entre otros videojuegos. Aquí la lista de fechas y títulos que pronto se estrenarán para Nintendo Switch:

Juegos confirmados para 2022

“Little Noah: Scion of Paradise”, estará disponible a lo largo de hoy martes 28 de junio.

“Portal: Companion Collection” llega hoy, martes 28 de junio, a la Switch.

“RAILGRADE” saldrá el próximo 22 de julio de 2022.

“Disney Dreamland Valley”, acceso anticipado para el 6 de septiembre.

“A Plague Tale Requiem” saldrá el 18 de octubre en Switch, pero sólo en la nube.

“Mario + Rabbids Sparks of Hope”, sale el 20 de octubre de 2022 saldrá a la venta.

“Persona 5 Royal”, “Persona 4 Golden” y “Persona 3 Portable” llegarán a Switch el 21 de octubre.

“HARVESTELLA” saldrá el 4 de noviembre de 2022.

“Dragon Quest Treasures” está anunciado para el 9 de diciembre.

Juegos que salen a lo largo de 2022

“Doraemon: Story of Seasons Friends of the Great Kingdom” saldrá a lo largo de este año.

“Return to Monkey Island saldrá este 2022 y llegará primero a Nintendo Switch.

“Sonic Frontiers”, fue anunciado para el invierno boreal (norte) de este año.

Juegos confirmados para 2023