Nintendo continúa su fase de expansión en Latinoamérica, y ahora ha revelado que los países de Argentina, Colombia, Chile y Perú tendrán soporte para monedas locales. En otras palabras, la tienda virtual eShop de Perú podrá procesar compras en soles desde el 15 de junio.

“A través de esta nueva tienda online, los jugadores podrán comprar juegos digitales de sus títulos favoritos en su moneda local, y luego descargarlos de forma directa en su consola Nintendo Switch, convirtiéndola en la forma ideal para adquirir juegos cuando no tienen su consola cerca”, informó la compañía en nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

La tienda eShop de Nintendo en el Perú ya ofrece los lanzamiento más recientes de la empresa como Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe y muchos más.

Aquí te dejamos los accesos de las tiendas de Nintendo en Argentina, Colombia, Chile y Perú:

Como se recuerda, Nintendo anunció en setiembre pasado el lanzamiento oficial de la tienda virtual Nintendo eShop en Latinoamérica en los países de Argentina, Chile, Colombia y Perú; ahora ya se pueden realizar compras con la moneda local y de manera oficial.