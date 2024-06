El fundador del grupo Skándalo, Roly Ortiz, conmovió a la audiencia al romper en un desconsolado llanto durante su intervención en el programa ‘América hoy’. En un testimonio revelador, Ortiz compartió su lucha por los derechos de autor de la banda y su angustiosa situación personal, al revelar que le han diagnosticado una enfermedad grave que le deja solo cinco años de vida. En la siguiente nota te contaremos los detalles de este momento que ocurrió en vivo.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE ROLY ORTIZ Y EL PEDIDO POR LOS DERECHOS DE SKANDALO TRAS REVELAR QUE LE QUEDAN “5 AÑOS DE VIDA”

Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, rompió en llanto durante su participación en el programa ‘América hoy’, donde reveló que está luchando por sus derechos de autor contra exintegrantes de la banda. Ortiz, visiblemente afectado, explicó que necesita dinero para costear el tratamiento de una grave enfermedad que lo aqueja, la cual ha llevado a la amputación de parte de su brazo. El músico, entre lágrimas, reveló que padece de trombosis, una condición que, de no ser tratada adecuadamente, podría poner en riesgo su vida, afirmando que le han dado un pronóstico de cinco años.

Explicando la razón detrás de su denuncia pública contra Ricky Trevitazo por la apropiación del nombre de la agrupación, Ortiz destacó que necesita recursos financieros para costear sus medicamentos. Entre lágrimas, incluida su difícil situación, revelando que gran parte de sus ahorros se han destinado a intentar salvar su brazo afectado por un coágulo de sangre, sin éxito, resultando en la amputación de la extremidad. El desconsolado relato de Ortiz refleja su lucha no solo por sus derechos de autor, sino por su salud y bienestar.

El llamado de Ortiz por el reconocimiento de sus derechos se enmarca en su deseo de asegurar el futuro de sus hijos en los años que le quedan de vida. Explicó que, tras las operaciones y la pérdida de su brazo, se ha quedado sin recursos financieros. Su desgarrador relato y su pedido de ayuda evidencian una situación desesperada, donde la necesidad económica se une al padecimiento físico. La revelación de Ortiz, además, pone de manifiesto la compleja realidad detrás de la lucha por los derechos de autor en la industria musical peruana.

¿CUÁNTO GANABAN LUIGUI CARBAJAL Y RICKY TREVITAZO EN SKÁNDALO?

Luego de las declaraciones de Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, donde revelaron que ganaban una miseria cuando formaban parte de Skándalo, una de las personas que salió a pronunciarse sobre esta polémica fue el creador de la agrupación, Roly Ortiz. Él estuvo como invitado en el podcast de Carlos Orozco que se transmite mediante YouTube, admitiendo al inicio que sí les pagó S/ 100 en una oportunidad debido a la falta de contratos. Aunque, dicho monto fue aprobado por los padres donde se firmó un contrato junto al abogado en aquella época.

“Sí, efectivamente, no puedo negar que en algún momento les pagué 100 soles, pero era cuando comenzábamos. Si nadie nos quería contratar, yo rogaba a los empresarios: ‘por favor, aunque sea dame 200 soles’. ‘No, tu grupo no pasa nada’, me choteaban. Luego, Luigui empezó a ganar desde ese momento el 9% en cada presentación, no sueldo, sino por porcentaje. Entre los cuatro integrantes, ganaban el 50%”, dijo.

“Ganaban 700 soles por presentación y teníamos cinco presentaciones cada fin de semana; estamos hablando de 3.500 soles y al mes son 14.000 soles mensuales, como promedio. Entonces, ¿alguien me puede decir que 14.000 soles en el año 2000 era ganar poco? 14.000 soles, Luigui Carbajal es lo que ganaba y Ricky era el que ganaba más de todos, él ganaba el 18% de cada presentación”, agregó a mencionado programa.

¿QUÉ DIJO ROLY ORTIZ SOBRE EL SUELDO QUE GANABAN LUIGUI CARBAJAL Y RICKY TREVITAZO EN SKÁNDALO?

Durante la entrevista, el productor musical reveló que Carbajal y Trevitazo se compraron carros en solo seis meses, por lo que se cuestionó cómo lograron obtener un vehículo cada uno si percibían poco dinero, incluso empezaron a construir las casas de sus padres equipándolos de diversos electrodomésticos.

“Ellos en seis meses ya que estaban todos se compraron carro, yo les pregunto, ¿que persona que es mal pagada se compra un carro en seis meses? todos empezaron construir las casas de su mamá, la casa de su papá, les compraron artefactos a todas sus mamás”, contó.