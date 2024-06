Erick Delgado arremete contra Diego Penny por broma y le recuerda apodo que le puso Jefferson Farfán: “Le decía mano de picarón”

Luego de las polémicas declaraciones de Diego Penny sobre Erick Delgado en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el exarquero de Sporting Cristal no dudo en responderle fuerte y claro. Y es que, el popular ‘Loco’ se mostró indignado y se atrevió a contar algunas anécdotas no tan buenas de su compañero durante sus años de carrera como futbolista. Todos los detalles sobre la respuesta de Delgado en la siguiente nota.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ ERICK DELGADO A DIEGO PENNY?

En el avance del programa ‘Enfocados’, tuvieron como invitado a Diego Penny que no dudo en someterse al juego de las preguntas llamado ‘Dame que te doy’, donde se menciona a dos futbolistas incluyendo al entrevistado preguntando quién es mejor, y tiene que seleccionar solo a uno, por lo que Roberto Guizasola le preguntó: “¿Diego Penny o Paco Bazán?”, en seguida Jefferson Farfán no le pareció la comparación y dijo lo siguiente: “Oe, no seas malo, no jo....”.

Entonces decidieron confrontarlo con Erick Delgado y el guardameta de 40 años tuvo una controversial respuesta que generó la molestia del exfutbolista. “Yo he sido campeón con equipos de provincia que es más difícil, y bueno a mí me tocó salir al extranjero”, dijo Penny. A lo que ‘Jeffry’ le contestó a su invitado: “¿Erick (Delgado) no salió al extranjero?”, y él replicó sarcásticamente: “No, de repente salió de vacaciones”.

De esta manera, el ‘Loco’ utilizó su programa ‘Ni Loco Ni Santo’ que se transmite en YouTube para emitir un video recopilando todos los ‘bloopers’ que tuvo el ‘Flaco’ a lo largo de su carrera futbolística. Asimismo, le recordó su pasado en el Viejo Continente cuando integraba el equipo del Burnley de la Premier League, resaltando su mal momento debido a los goles que no logró atajar.

“Tu puedes hablar del extranjero, te llevaron porque medías 1.97, y creyeron que estaban contratando a Courtois. Cuando se dieron cuenta, te pusieron un partido y te metieron 5, te devolvieron. Dices que estabas saliendo campeón en provincias. Cuando yo a los 18 años estaba tapando en primera, saliendo campeón, tu estabas en infantiles y ni eras titular. Es más, te enseñaron a tapar la pelota. Recuerda que le debes un montón a ‘Neneka’ (Elías Acevedo), que te hizo poner en el arco. Te invitaron un día a primera y te quedaste por eso. Jefferson se ha quedado callado, pero él sabe. Hasta él te decía que eras mano de picarón porque no agarrabas una”, sostuvo muy molesto.

¿QUÉ BROMA LE HIZO JEFFERSON FARFÁN A DIEGO PENNY?

En el avance del programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Diego Penny estará contando pormenores acerca de su vida personal y carrera futbolística a lo largo de estos años. No obstante, mientras iniciaba la presentación del guardameta, la ‘Foquita’ empezó a molestarlo.

“Yo le he metido varios golcitos, pero es distinto porque ha estado en el exterior. Mide como tres metros. ¿Quién te dijo que era arquero?”, dijo el ex de Melissa Klug.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no paró de realizarle diversas bromas a Penny sobre los goles que él le realizó cuando se enfrentaron en algunas ocasiones, incluso se atrevió a revelar que gracias al arquero de Deportivo Garcilaso pudo emigrar al extranjero para integrar un club.

“Siempre le metía de tres para arriba, es más yo creo que con él a mí me vendieron al extranjero. En la selección, en los entrenamientos tapaba penales, el tema era en los partidos oficiales” sostuvo entre risas el exfutbolista.