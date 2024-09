El Estadio Monumental festejó por todo lo alto debido a que Argentina goleó 3 a 0 a Chile por la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El bajo desempeño de la defensa chilena ocasionó que Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala anotaran para darle la victoria a la albiceleste y mantenerlos como únicos punteros en la tabla de posiciones. Sin embargo, este provocó que la prensa e hinchas de La Roja lancen fuertes críticas hacia Ricardo Gareca por el rendimiento del equipo.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS TRAS LA DERROTA DE CHILE?

Este jueves, Chile visitó a Argentina en el Estadio Mâs Monumental frente a más de 60 aficionados que esperaban ver a su selección brillar en una nueva fecha de Clasificatorias Sudamericanas 2026. El equipo de Ricardo Gareca mostró muchas falencias en la defensa y los argentinos supieron aprovechar las situaciones para llevarse la victoria y mantenerse lideres con 18 unidades, mientras que La Roja quedó relegado al noveno lugar con 5 puntos.

Por ello, los hinchas chilenos no se hicieron esperar para pronunciarse a través de las redes sociales y despotricar contra el extécnico de la selección peruana tildándolo de “vende humo”. “Error. Queda claro que Gareca vendió humo, y la actualidad de la selección es la muestra de su falta de trabajo, corrió la ola del fanatismo y la arrogancia al igual que sus pupilos y terminará igual o peor”, “Gareca está cometiendo los mismos errores que Berizzo, nadie podrá levantar esto”, “Gareca vino a destruirnos desde adentro”, escribieron algunos usuarios.

La prensa e hinchas de La Roja lanzaron fuertes críticas hacia Ricardo Gareca por el bajo rendimiento del equipo.

“En los 4 partidos oficiales de la selección chilena del vende humo de Gareca, Chile no ha anotado ningún gol y ha generado menos de 6 situaciones de gol”, “Si pierde contra Bolivia, sería todo. Gareca ha comido todo el vidrio que no comió en Perú”, “No creo que se deba sustituir a Gareca, no hay nadie más. Recordemos que Chile carece de generación y de gol”, “Si pierde contra Bolivia, sería todo. Gareca ha comido todo el vidrio que no comió en Perú”, siguieron comentando mediante X.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LA DERROTA DE CHILE?

Tras concluir el partido entre chilenos y argentinos, Ricardo Gareca se pronunció en conferencia de prensa sobre la dura derrota que sufrió La Roja ante el equipo de Lionel Scaloni en el Estadio Monumental. El ‘Tigre’ se mostró confiado en conseguir buenos resultados y mandó un mensaje motivador a todos los hinchas, pero también no dejó pasar el momento para hacer un mea culpa por el nivel mostrado en el juego.

“El partido que se viene es fundamental. La fe nunca hay que perderla. Mientras matemáticamente tenga chances, nunca la voy a perder. Mientras una selección tenga chance, hay que pelearla, lucharla… Somos una selección que tiene grandes jugadores, así que es importante levantarse ahora”, sostuvo Gareca.

“No estoy tranquilo con el nivel, ni nada por el estilo. Hoy jugamos mal, nos superaron, ganó bien Argentina. No fue la producción que queremos. Simplemente aceptamos eso, pero tenemos que mejorar mucho de cara a lo que se viene. No estoy conforme con el nivel que mostramos, tenemos que mejorar mucho más”, precisó.

LA FUERTE CRÍTICA DE ARTURO VIDAL A RICARDO GARECA

Mediante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Arturo Vidal estuvo pendiente del minuto a minuto que la selección de Chile disputó en condición de visita frente a Argentina en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. El descuido de la defensa chilena originó que la albiceleste tome mayor protagonismo, sobre todo en el segundo tiempo que llegaron los goles.

De esta manera, el ‘King’ mostró su desacuerdo con sus compañeros debido a que no le pasaban el balón a Carlos Palacios, compañero de Vidal en Colo Colo, que ingresó en el tiempo complementario. “¡Dénsela a Carlitos! ¡Es el único que puede manejar la pelota!”, dijo el volante nacional. Pero esto no quedó ahí ya que siguió arremetiendo con Ricardo Gareca por no colocar a Esteban Pavez y Vicente Pizarro: “¡Este hueón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”, detalló.

Al final del partido, Arturo Vidal hizo una reflexión sobre los futbolistas argentinos que estaban en el campo del Monumental de River. “Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerles el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes “, agregó.