Luego de que Magaly Medina expresara comentarios negativos hacia el vestido nupcial que lució Melissa Paredes en su reciente boda con Anthony Aranda, la actriz respondió la crítica al compartir y juzgar el vestido de novia que la periodista usó en su matrimonio con Alfredo Zambrano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE MELISSA PAREDES HACIA EL VESTIDO QUE USÓ MAGALY MEDINA EN SU BODA CON ALFREDO ZAMBRANO?

Mediante su canal de difusión de Instagram, Melissa Paredes manifestó que fue sorprendida con la recepción de una foto de la boda de Magaly Medina con Alfredo Zambrano. Acto seguido, realizó un comentario sarcástico, donde sugería que la osadía de Medina para criticar su propio vestido resultaba irónica dado el aspecto del atuendo que llegó a usar la periodista.

“Las cosas que me salen jajaja. Se pasan para mandarme eso, así se atreve a rajar de mi vestido”, se puede leer en el mensaje que dejó en su red social, el cual estuvo acompañado de un ícono burlón.

La crítica de Melissa Paredes al vestido nupcial de Magaly Medina. | Foto: Captura de Instagram

La respuesta de Paredes no solo cuestionó la estética del vestido de Medina, sino que también destacó la hipocresía en las críticas que Medina había dirigido hacia su propio atuendo nupcial.

¿QUÉ OTRO DETALLE DE SU BODA DEFENDIÓ MELISSA PAREDES ANTE LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA?

Además del vestido, Melissa Paredes también defendió la torta de su boda ante Magaly Medina, quien había sugerido que se trataba de una simple maqueta. La actriz aclaró en sus redes sociales que la torta no era una reproducción, sino un verdadero pastel.

“Oye, también se puso a rajar de la torta. El que la hizo se va a atacar porque hace cosas maravillosas, supertop. Dijeron que eran alfajores, cuando en realidad eran macarrones. Ay, tan bruta la mujer”, manifestó.

Luego, en otro momento, realizó un comentario que serviría como indirecta a la figura de ATV. “¿Cómo me van a estar preguntando si ya mandé a hacer mi maqueta para mi cumpleaños? Se pasan ustedes, obvio que mandé a hacer mi maqueta con pista de patinaje, el real patinaje, amplia y directa como para tragarse sus palabras”, comentó Paredes en tono sarcástico.

De esta manera, la exmodelo no solo buscó desmentir las afirmaciones sobre distintos aspectos de su boda, sino que también quiso resaltar la calidad y el esfuerzo puesto en los detalles de su matrimonio con Anthony Aranda.

¿CUÁLES FUEROS LAS DURAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA SOBRE EL MATRIMONIO DE MELISSA PAREDES?

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente el matrimonio de Melissa Paredes y Anthony Aranda. En su programa “Magaly TV La Firme”, la conductora cuestionó abiertamente distintos puntos de la boda, como el vestido, la torta, la cena, entre otros detalles.

Asimismo, cuestionó la autenticidad del romance entre la actriz y el bailarín. De acuerdo con la ‘Urraca’, su vínculo no cumplía con las expectativas de una “linda historia de amor” y sugirió que el romance no despertaba admiración o entusiasmo entre el público. Medina también mencionó que Melissa Paredes no es bien recibida por muchos, y que la relación con Aranda no goza de buena reputación entre los seguidores, según informa Infobae Perú.