Pamela Franco continúa siendo centro de atención debido a distintos aspectos de su vida personal y es que recientemente confesó en una entrevista estar enfrentando dificultades financieras, describiendo su situación como “en bancarrota”. Esta inesperada revelación ocurre mientras la cantante se encuentra en una gira artística en Europa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ PAMELA FRANCO DECLARÓ ESTAR EN BANCARROTA?

Durante una reciente entrevista en el programa “Sin lenguas en los pelos” de No Somos TV, conducido por Carloncho y Renzo Winder, Pamela Franco compartió abiertamente detalles sobre su vida personal y profesional, y en el proceso reveló que afronta gastos económicos significativos.

Todo empezó cuando a la artista se le preguntó por su situación sentimental, a lo que ella manifestó su frustración ante las múltiples versiones sobre su vida amorosa, destacando que la realidad es que está tratando de recuperarse económicamente tras invertir en su celebración de cumpleaños.

“Estoy cansada pues amigo, en un programa me ponen a uno, en otro a dos, en otro a tres, me ponen vidente, dicen un montón de cosas. Si van a hablar, que hablen, dije que tenía 1000, dije que tenía un novio que me auspiciaba, mentira... ahorita estoy en la bancarrota, recuperando todo lo invertido en mi cumpleaños”, sostuvo la cumbiambera mediante una llamada telefónica.

Debido a que la cantante se encuentra actualmente en Italia, indicó con humor que se encuentra buscando un italiano que le ayude a aliviar su situación financiera. “A ver si me encuentro al actor de 365 Días”, dijo entre risas.

¿CÓMO VA LA GIRA EUROPEA DE PAMELA FRANCO?

Pamela Franco compartió su emoción por la calurosa acogida que ha recibido en Europa y su anticipación por su próximo debut como solista, programado para este viernes 19 de julio, según recoge el diario La República.

“Empezamos el viernes 19, pero la expectativa está súper buena. Yo estoy súper feliz. La verdad que es una oportunidad para hacerme conocer como solista. (...) Algo bueno tenía que pasar”, afirmó la cantante durante en diálogo con Carloncho.

¿CUÁNTO GANA PAMELA FRANCO POR SUS PRESENTACIONES?

Actualmente, Pamela Franco puede cobrar alrededor de 15 mil soles por evento de dos horas, según reveló Brunella Horna, panelista de “América Hoy”. Esta cifra representa el ingreso neto, ya que no incluye gastos como viáticos, pasajes de avión o de bus, que son cubiertos por el empresario o la persona que la contrata, según explica Infobae Perú.

Por otro lado, Horna señaló que los shows que Franco realizará en el extranjero demandan un presupuesto mayor, lo que justificaría un incremento en las tarifas de la cumbiambera. Aunque se especula que la artista podría estar cobrando en Europa entre 2 mil y 3 mil euros por show, lo que sería aproximadamente 12,300 soles, la esposa de Richard Acuña sugirió que la cantante podría estar elevando dicha cifra hasta cerca de 20 mil soles por actuación, según recoge Infobae Perú.

¿QUÉ PROMETIÓ PAMELA FRANCO DURANTE SU ESTADÍA EN EUROPA?

A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco reveló que llegó hasta la Basílica de Superga, ubicada en Torino, donde al parecer, llegan muchas parejas enamoradas. Asimismo, reveló que se sentía triste por estar sola en un lugar tan especial.

“Estamos en la capilla de Superga y me dicen que aquí vienen todos los enamorados y yo sola, ¿por qué? No puede ser que vea a todos los enamorados y yo sola, me siento mal, me deprimo”, se le oye decir a la cantante.

“Es el malecón del amor. Miren todos los enamorados y yo sola, no puede ser. Yo prometo regresar con mi enamorado. A buscar se ha dicho”, agregó.