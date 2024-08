La controversia alrededor del futbolista peruano Christian Cueva no termina. A las denuncias por maltrato físico y psicológico por parte de su todavía esposa Pamela López, se suman nuevas acusaciones de infidelidades contra él. Al parecer, según López, el popular ‘Aladino’ habría tenido una relación con Melissa Klug, la ex pareja de Jefferson Farfán. Ahora, un nuevo adelanto del programa Magaly TV La Firme asegura tener en su poder las conversaciones entre Cueva y López donde que revelan cuál fue el vínculo del jugador con la conocida como ‘Blanca de Chucuito’ y que, además, compartirán durante la emisión de la noche de este 21 de agosto.

¿Cuál fue el vínculo entre Christian Cueva y Melissa Klug?

A través de un breve adelanto, el programa Magaly TV La Firme aseguró que esta noche compartirán en el programa las conversaciones entre Christian Cueva y Pamela López que revelarán el vínculo que el futbolista tuvo con Melissa Klug. Debido a que no se trata más que un adelanto, no es mucho lo que se muestra. Sin embargo, es suficiente para despertar el interés de todas las personas que siguen la polémica alrededor de ‘Aladino’.

En el corto video se muestran mensajes de Pamela López de este 2024, pero haciendo referencia a los años 2017, 2018 y a Melissa Klug, seguidos de un mensaje en el que le pregunta a su todavía esposo si es que está mintiendo. Ante ello él habría respondido que no miente y que reconoce sus errores.

Pero las exclusivas del programa no terminan aquí, sino que también muestran nuevas imágenes de la entrevista entre Magaly Medina y Pamela López. En el fragmento de la conversación que compartieron se puede escuchar que hablan sobre el maltrato psicológico que Cueva habría cometido contra la hija mayor de López.

¿A qué hora y dónde ver Magaly TV La Firme EN VIVO?

El programa de Magaly Medina se transmite de lunes a viernes en el horario de 9:45 p.m. a 11:00 p.m. mediante la señal del canal ATV. Cabe mencionar que en algunas ocasiones el programa no llega a transmitirse o retrasa su inicio debido a otros eventos, como clasificatorias, clásicos de fútbol y más, en cuyos casos se comunicará al respecto a través de sus redes sociales oficiales.

Quienes desean seguir Magaly TV La Firme en línea deben saber que es posible. El programa también se transmite a través de la señal de ATV en aplicaciones como Movistar Play y mediante su canal oficial de YouTube en el siguiente ENLACE.

¿Qué dijo Melissa Klug al respecto?

Melissa Klug conversó con Trome para desmentir las acusaciones que habría tenido intimidad con el deportista. Según sus declaraciones, toda conversación entre ambos habría sido como amigos, asegurando que es así como se lleva con las personas de su entorno. Por si fuera poco, también llegó a señalar que Magaly Medina no mostró completas las conversaciones que tuvo con Pamela López.

“Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten [’esa cosita es mía] fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí”, señaló.

“Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo y por eso corté todo cuando la señora me expresa su incomodidad. Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva”, agregó.