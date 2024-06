Christian Cueva otra vez es punto de críticas. El futbolista habría sido visto en una discoteca previo al viaje de la selección peruana a Estados Unidos para jugar ante El Salvador y disputar la Copa América 2024. Si bien no está en la lista de convocados de Jorge Fossati, técnico de la Bicolor, para enfrentar al cuadro centroamericano, todavía no está descartada su presencia en el torneo continental. Sobre esta situación, que ha generado controversia en redes sociales, opinó Pedro García, periodista de Movistar Deportes. El comunicador se mostró molesto y le recriminó su actitud al jugador.

¡Perdió los papeles! Pedro García asegura que Christian Cueva se amaneció en discoteca y usó palabras de ‘grueso calibre’ señalar que se victimiza

En su programa de YouTube, ‘Dos Puntas’, García empezó comparando el caso de Cueva con el que vivió Luis Advíncula en su momento. “Hay un hecho concreto, un futbolista de la selección peruana que está a punto de viajar a la Copa América, está a las 3 de la mañana en la puerta de una discoteca. Luis Advíncula fue a una discoteca al sur, en su día libre, a tomar agua en un bar de Asia, Gareca lo limpió ocho meses”.

Qué más dijo Pedro García sobre Christian Cueva

Eso sí, el popular ‘Internacional’ aclaró que el lateral de Boca Juniors sí aprendió la lección, mientras que con ‘Aladino’ no se dio lo mismo. Luego, el periodista utilizó palabras de ‘grueso calibre’ para referirse a la actitud de Cueva. “Le chupa un huev... todo, es así, es la realidad, él está más allá de todos, te mira como si todos estuvieran equivocados, se victimiza, lo escuchas declarar y habla como si fuese hoy y hoy no es, ha sido y ojalá siguiera siendo, como si su estado de éxito fuese actual, está viviendo de sus rentas y los demás somos unos tarados, no podemos criticarlo”.

Por último, Pedro destacó que Cueva “precisaría una ayuda que no sea futbolística de Fossati, sino una ayuda profesional en otro ámbito”.

¿Qué jugadores necesita Jorge Fossati en la selección, según Diego Rebagliati?

Finalizado el partido de la selección nacional contra la paraguaya, Diego Rebagliati, analista de Movistar Deportes, aprovechó unos momentos de la transmisión para ofrecer sus opiniones sobre el encuentro y dar algunas recomendaciones a Jorge Fossati. A pesar del empate, el comentarista deportivo vio con buenos ojos el accionar de la defensa peruana y de un delantero.

“Mi sensación es que los 3 de atrás, contra los que pensábamos que Corzo era bolo fijo, creo que Araujo empieza a tener cara de titular porque no movió lo de atrás. Yo creo que lo de atrás, si se dice que va a cambiar poco… Empezamos a leer entre líneas que Gallese, Zambrano, Araujo, Callens, Tapia, Polo y Lapadula no se tocan. Yo también creo que Quispe se mete en esa lista que, por ahora, son muy titulares. En las otras 3 posiciones de repente empieza a buscar alternativas. Está empezando a encontrar un equipo”, comentó.

Sin embargo, apuntó que la gran dificultad del ‘Nono’ radica en encontrar unos buenos reemplazos para un par de figuras ausentes en el 11 titular: Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

“Lo más difícil de reemplazar es la cantidad de juego que nos daban Yotún y Cueva. Evidentemente no están, más allá de que hay esta sensación de que todos quieren que Christian entre en la lista. Lo real es que si entra a la lista, no está para jugar 90 minutos ni cercanamente; por lo tanto, hablar de Cueva es hablar de un futuro en el mediano plazo (...). Tienes que encontrar jugadores que te reemplacen esa cantidad de juego que te daban ellos 2: juego corto en muchos casos, a veces largo, pero eran los dueños de la pelota”, concluyó.