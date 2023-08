Así como Nicola Porcella recientemente, Guty Carrera es otros de los ex chico reality que formó parte de “Esto Es Guerra”, y posteriormente decidió probar suerte en México. El modelo peruano de 32 años, ahora instalado en el Distrito Federal del país azteca desde hace varios años, viene siendo noticia y causando sensación en la prensa de espectáculos debido a su debut actoral en “Nadie como tú”, nueva telenovela de Televisa que a raíz de su éxito está generando gran repercusión. Te contamos cómo se refirió el hijo de Edith Tapia con respecto a su papel en este melodrama, y cómo se siente actuando junto a reconocidos intérpretes.

“NADIE COMO TÚ”: ¿QUÉ DIJO GUTY CARRERA TRAS DEBUTAR COMO ACTOR EN LA NUEVA TELENOVELA DE TELEVISA?

Durante su periodo como integrante de “Esto Es Guerra”, y pareja de Melissa Loza, Guty Carrera se vio envuelto en la polémica y resaltó más por una presunta infidelidad y también acusaciones de maltrato y violencia psicológica de parte de Alejandra Baigorria.

Sus tormentosas relaciones sentimentales vividas en Perú quedaron atrás cuando decidió emigrar y forjarse un futuro con nombre propio estableciéndose en un país donde las oportunidades de trabajo se incrementan en el rubro del modelaje y la actuación.

Con varios años en Ciudad de México (CDMX), Guty Carrera ha explorado diferentes campos del entretenimiento, tal y como se lo manifestó a María Pía Copello en el “Mande Quien Mande” (MQM) del 23 de agosto, 9 días después de que lograra notoriedad y popularidad nuevamente debido a sus apariciones en el Canal de las Estrellas.

En su papel como “Fabián Armenta Rivas” en “Nadie como tú”, el modelo peruano de 32 años afirmó que “es lo más grande que he hecho en la actuación”, sin dejar de continuar preparándose y estudiando para perfeccionar sus técnicas en dicha profesión.

Asimismo, Guty Carrera confesó que “ya llevo muchísimos proyectos acá en las televisoras y bueno esta vez estamos en Televisa”, remarcando además que la nueva telenovela estrenada recientemente “no es el primer proyecto que hago en México”.

“Este debe ser el número 10 u 11″, puntualizó el hijo de Edith Tapia, no sin antes expresar que se siente muy agradecido con la cobertura a su trabajo llevada a cabo por varios medios, y dando “gracias a Dios, en Perú, la prensa me quiere mucho y han cubierto casi todos los trabajos donde he estado”.

¿QUÉ OPINA GUTY CARRERA SOBRE “NADIE COMO TÚ” Y CÓMO SE SIENTE POR TRABAJAR CON RECONOCIDOS ACTORES MEXICANOS?

Pasaron 2 años para que Guty Carrera volviera a ser mencionado por logros a nivel internacional durante su estadía en CDMX, y en Perú suene tan fuerte por el papel interpretado en “Nadie como tú” compartiendo roles junto a Eduardo Santamarina, por ejemplo, y también Elizabeth Álvarez.

En 2021 trabajó como barman para “Buscando a Frida” de Telemundo, y ahora en agosto de 2023, capta la atención de la prensa de espectáculos en su país natal tomando en consideración que todo el sacrificio realizado por fin va cosechando frutos mediante la participación estelar en grandes formatos televisivos.

Guty Carrera remarcó durante el diálogo con María Pía Copello en MQM de América TV, que el argumento melodramático de “Nadie como tú” es todo un éxito a pocas semanas de haberse estrenado oficialmente, y que “el rating ha ido excelente” porque son “líderes en el horario” y “segundos en la programación en todo México”.

Respecto al reparto de actores con los cuales comparte grabaciones en Televisa, dijo sentirse muy feliz ya que tiene “la suerte de compartir escenas la mayoría con Elizabeth Álvarez que es súper reconocida en este país y más gente de nivel”, y gracias a ello está “aprendiendo día a día”.

Cabe resaltar, que justamente con la actriz mexicana que cumplirá 46 años el 30 de agosto, protagoniza escenas candentes y apasionadas siendo el amante de “Begoña”.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “NADIE COMO TÚ” DE TELEVISA CON GUTY CARRERA Y CÓMO VERLO EN VIVO?

El lunes 14 de agosto de 2023 arrancó oficial y formalmente la nueva propuesta televisiva de Televisa, y atrayendo al público peruano por la participación de Guty Carrera, el ex chico reality de “Esto Es Guerra”, que interpreta a Fabián, el amante de Begoña en el papel de Elizabeth Álvarez.

De acuerdo a información brindada por la plataforma de Las Estrellas, la telenovela dirigida por Ignacio Sada y estelarizada por Karla Esquivel y Brandon Peniche, se emite de lunes a viernes en el horario de 5.30 a 6.30 de la tarde (Hora de Perú), y puedes mirar cada capítulo, también, vía streaming a través de ViX.