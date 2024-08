Recientemente, fue anunciado el fichaje de Renato Tapia al Leganés de España. Tras conocerse que el futbolista peruano seguiría jugando en LaLiga y, sobre todo, en un club que acaba de ser ascendido a primera división, muchos de los seguidores del fútbol peruano empezaron a criticarlo, pues consideran que el equipo en cuestión no cuenta con tanta historia ni tiene tanto prestigio como otros clubes del mismo país. Curiosamente, fue el comentarista Pedro García quien salió en su defensa. Descubre en esta nota qué fue lo que dijo exactamente sobre Renato Tapia y su futuro.

Pedro García defendió a Renato Tapia por fichaje al Leganés

La llegada de Renato Tapia al Leganés de España ha sido una de las noticias más comentadas de este 15 de agosto. Es así que Horacio Zimmermann y Pedro García no pudieron evitar hablar al respecto durante la más reciente transmisión de su programa para YouTube ‘Doble Punta’. Aquí, García adoptó una posición en defensa del futbolista y contra las críticas de las que está siendo víctima.

El comentarista hizo énfasis en que Tapia es el único futbolista nacido en Perú que se encuentra jugando en una de las ligas más top del mundo, como lo es LaLiga española, incluso si su equipo acaba de ser ascendido. Asimismo, no dudó en afirmar que debería ser convocado a la selección nacional ahora que en setiembre se jugará una fecha doble por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Yo te digo una cosa, te guste o no te guste Leganés, Tapia viene a ser el único futbolista nacido en el Perú que juega en una liga top, el único futbolista convocable por Fossati nacido en el Perú que juega en una liga top. Partamos de eso y luego digamos: no me gusta el Leganés. En el momento de la Copa América, seguramente la expectativa de él era mayor, y seguramente estaba en contacto con un equipo más importante y terminó arreglando con Leganés”, apuntó García.

¿Cuándo será el debut de Renato Tapia con el Leganés?

El primer partido del Leganés como parte de la LaLiga será este 17 de agosto a las 12:00 contra Osasuna. Sin embargo, debido a que Renato Tapia acaba de ser oficializado, es poco probable que sea considerado como titular para este encuentro. Probablemente, el primero partido en el que pueda participar sea este domingo 25 de agosto a las 12:00, cuando su club reciba a Las Palmas.

“El nuevo futbolista ‘pepinero’ firma para las próximas dos temporadas y se incorporará el jueves a los entrenamientos a las órdenes de Borja Jiménez. Lucirá el dorsal ‘5′ y la fecha de su presentación se dará a conocer próximamente”, anunció el Leganés.

Mientras tanto, Tapia ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros tras la confirmación de su vínculo con el equipo para las próximas dos temporadas. El ex Celta de Vigo se mostró muy contento en un saludo dirigido a los hinchas ‘pepineros’ como se le conoce a los fanáticos del equipo de la Comunidad de Madrid. A través de sus canales oficiales, Leganés compartió algunas fotografías de Tapia en su primera práctica.