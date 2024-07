Qué opina Julio Iglesias de los memes que se hacen con su imagen

Desde hace algunos años, los memes de Julio Iglesias son un clásico en las redes sociales. Y es que durante el mes de julio, muchos internautas empiezan a compartir a través del Instagram, Facebook, TikTok, entre otras, varios imágenes donde se ve al cantante en diferentes cuerpos o poses. Ante ello, el compositor se pronunció sobre las múltiples irónicas fotografías con su cara y su nombre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JULIO IGLESIAS SOBRE LOS MEMES QUE CIRCULAN EN LAS REDES SOCIALES?

En 2015, Julio Iglesias decidió brindar una entrevista a la revista Hola! donde se refirió sobre los diferentes memes que vienen circulando en las redes sociales con su rostro y nombre durante julio, acompañado de imágenes que están en tendencia. Estas fotografías han causado que los usuarios del internet lo compartan y conviertan en un hábito cada vez que se acerca este mes del año, generando risas y diversión entre todos.

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos. De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, sostuvo el español en aquel momento.

