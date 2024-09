A nivel mundial, una gran cantidad de artistas resaltan por sus hits musicales, pero también por su versatilidad para adaptarse a otros campos o rubros como lo viene demostrando desde hace más de 20 años una Selena Gomez hoy en el ojo público tras realizar emotiva confesión. Tras entrevista concedida a inicios de setiembre, la también actriz nacida en Estados Unidos, ha acaparado las portadas de diversos medios por hablar abiertamente de un tema muy personal que ciertamente repercute en sus planes a futuro con Benny Blanco. Conoce de qué se trata, cuál fue su sorprendente revelación, entre otros detalles acerca de su vida privada.

ESTA ES LA EMOTIVA CONFESIÓN BRINDADA POR SELENA GOMEZ QUE SORPRENDIÓ A SUS FANS

La vida íntima de las celebridades siempre llama la atención, y es por ello que ahora Selena Gomez se convierte en la protagonista de una historia compuesta por impactantes revelaciones realizadas en diálogo con Yohana Desta de VANITY FAIR.

Abarcando diversos aspectos de su vida, la exitosa empresaria polifacética que además destaca como actriz, decidió abordar un tema más que íntimo acerca de los planes que tiene con la maternidad mientras revela que “nunca me habían amado de esta manera” como lo hace Benny Blanco.

“Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos”, confiesa Selena Gomez, manifestando además que “eso fue algo por lo que tuve que lamentar durante un tiempo”.

Con respecto al proceso de embarazo que le gustaría experimentar, ella le revela a continuación a Yohana Desta que actualmente tiene “muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, habiéndosele brindado por ello ese complejo diagnóstico.

Si bien “no es necesariamente como lo imaginé”, Selena Gomez considera dos grandes opciones para tener hijos sin procreación natural de por medio: gestación subrogada o adopción, que termina calificando como “posibilidades enormes para mí”.

“Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, termina refiriendo la popular cantante luego de confesar que no puede tener hijos propios, y recordar a la vez los varios problemas de salud que a lo largo de sus cortos 32 años ha padecido, tales como el diagnóstico de lupus en 2013, trastorno bipolar con crisis incluida en 2018, entre otros eventos que trata de sobrellevar mediante el cariño de su familia.

¿SELENA GOMEZ TIENE PLANES DE CASARSE CON BENNY BLANCO? ESTO CONFIESA LA CANTANTE EN VANITY FAIR

El diálogo de Selena Gomez con Yohana Desta de VANITY FAIR, ha dejado más de un firmado y declaración que explora varios ámbitos de su agitada vida entre la televisión, el cine, la música, el empresariado y también noviazgo.

Su relación sentimental con Benny Blanco, al parecer va viento en popar, y podría llegar al altar, pero sin presiones familiares, manifiesta en exclusiva.

“Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas”, precisa una Selena Gomez que evidencia respeto por la esencia de cada uno buscando evitar que se cuestionen o condicionen sus decisiones como pareja.

Considerando el deseo de llegar a casarse que expresa abiertamente, resulta importante precisar que ante la imposibilidad de tener hijos propios, la exitosa empresaria polifacética no descarta la idea de adoptar “inspirada por el hecho de que su madre fue adoptada”.

LA FORTUNA DE SELENA GOMEZ SEGÚN BLOOMBERG