Viral: estudiante de la UNI compara las exigencias de esta universidad con la UNAM de México

Sobresalir estudiando en una casa de estudios pública o privada depende en gran medida de tu esfuerzo y dedicación, pero también de las herramientas recibidas para fortalecerte académicamente. Precisamente, un destacado alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) contó su experiencia sobre la calidad educativa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando llevó algunos cursos y se atrevió a compararlos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL ALUMNO SOBRE LAS EXIGENCIAS ACADÉMICAS ENTRE LA UNI Y LA UNAM?

Sebastián Paz, graduado de Ingeniería Económica de la UNI, estuvo como invitado en el canal Enrro24 que se transmite en YouTube para contar detalles sobre su vida profesional. Durante la entrevista, el destacado alumno mencionó que tuvo la oportunidad de realizar un intercambio durante seis meses en la UNAM de México, considerado como una de las mejores casas de estudios superiores de Latinoamérica, donde obtuvo un promedio de 19, teniendo en cuanta que es una nota difícil de sacar en la UNI.

“Cuando te vas a un intercambio, la verdad es que vas pero a ‘turistear’. Es cierto que en la UNI el nivel (académico) es más fuerte. Yo hice mi intercambio en la UNAM de México, que es una universidad ‘rankeada’ y me paseé (en los cursos). Mi promedio fue 19. O sea, yo sé qué haya no manejan ese rango de notas, porque en sí es fue un 9 y medio (que viene hacer casi lo mismo)”, dijo al inicio.

Asimismo, el joven que se desempeña como trabajador en el Banco Central de Reservas del Perú (BCR) mencionó que en la UNAM hay muy pocos exámenes y los docentes locales solicitan ensayos o simplemente toman una prueba, a diferencia de la UNI que suelen realizar cuatro prácticas y un examen final, dejando en claro que todo lo que cuenta es en base a su experiencia.

“La universidad en México es más libre, no es como acá (en la UNI) que te exigen pasar PC1, PC2, PC3, PC4 y un examen final. Allá no. Los profesores ponen sus reglas. Llegan y dicen: ‘chicos, la verdad que para este curso solo van a dar un examen final y ya’. Otro profe te pide 3 ensayos y un examen final. Entonces, no tienes esa precisión de cada cuatro semanas estudiar. La UNAM es buena y te da más tiempo de tomarte un descanso (de los estudios) en la UNI, no. Esto lo digo en base a lo que yo viví (en eso 6 meses)”, explicó Paz.

¿CUÁNTOS CONCURSOS DE LA NASA GANÓ LA UNI?

La NASA ha condecorado en tres ocasiones a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por su gran trabajo de investigación. Esta casa de estudio tuvo su primer logro en 2019, cuando el equipo Pumi tuvo el primer lugar en la categoría de Telemetry and Electronic Award en la competencia HERC NASA 2019 (Human Exploration Rover Challenge 2019) debido a su novedoso diseño que incluye una foto biosensor puesto debajo de la piel del astronauta.

Mientras que en 2020, una vez más obtuvo el primer puesto el equipo Tharsis ya que fabricó y desarrolló una rueda para un rover, un popular vehículo de exploración. Por último, en 2023, el mismo grupo recibió el reconocimiento de la NASA en la categoría STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como consecuencia de su estupendo trabajo en la capacitación de estudiantes y equipos vulnerables en temas vinculados con la ciencia y la tecnología. Sin duda, el arduo trabajo que también lideró en los grupos de investigación fue de Manuel Luque Casanave, ingeniero mecánico-electricista y docente investigador de la UNI, para lograr todos estos éxitos.

¿QUÉ CARRERAS TIENE LA UNI?

A continuación, te presentamos las profesiones más resaltantes que ofrece esta casa de estudios a sus estudiantes: