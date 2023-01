Chris Evans, reconocido por su papel como “Capitán América”, publicó una historia en sus redes sociales en el que muestra una recopilación de varias imágenes realizando bromas con quien sería su novia, la portuguesa Alba Baptista, protagonista de la serie de Netflix Warrior Nun. ¿Qué es lo que se sabe de esta joven actriz? En esta nota te contamos la información que debes conocer al respecto.

Hay que tener en cuenta que el video que subió Chris Evans en sus redes sociales muestra varias grabaciones donde cada uno asusta al otro cada vez que atraviesan una puerta. En la historia se lee: “Una mirada retrospectiva al 2022″, junto a varios corazones.

Esta no sería la primera vez que la pareja es relacionada sentimentalmente ya que en otras ocasiones se le ha visto a ambos juntos de la mano. Este es el video de Chris Evans que viene generando gran polémica entre los internautas:

QUIÉN ES ALBA BAPTISTA, LA JOVEN QUE LE ROBÓ EL CORAZÓN A CHRIS EVANS

Alba Baptista es una actriz y modelo luso-brasileña nacida en Lisboa, su madre es portuguesa y su padre, brasileño oriundo de Río de Janeiro, en Brasil.

Alba Baptista debutó como actriz en televisión en 2014 en la telenovela portuguesa de TVI, Jardins Proibidos. En 2020, saltó a la fama mundial por interpretar a Ava en la serie original de Netflix, La monja guerrera, la cual marcó su debut en una producción de lengua inglesa, y permitió su ascenso al cine internacional.

En 2012, Baptista debutó como actriz como protagonista del cortometraje portugués Amanhã é um Novo Dia. En 2014, obtuvo el premio a “Mejor Actriz” en el Festival de Cine de Irlanda, celebrado en Dublín, Irlanda, por su papel como Raquel en el cortometraje Miami.

Posteriormente, interpretó varios papeles en películas, series de televisión y telenovelas en Portugal. Las series y las famosas películas le han brindado una sólida experiencia en el cine portugués.

Su debut en una producción en lengua inglesa fue en la serie Warrior Nun, de Netflix, estrenada el 2 de julio de 2020 en la popular plataforma. En 2020, participó en la película Fátima, de Marco Pontecorvo.

QUIÉN ES CHRIS EVANS

Chris Evans es un actor, director y productor de cine estadounidense criado en el pueblo de Sudbury, que mostró interés a temprana edad por la actuación y se mudó a Nueva York para estudiar teatro luego de terminar la secundaria.

Chris Evans debutó como actor en 1997 al aparecer en un cortometraje educativo y años más tarde, en el 2000, protagonizó la serie Opposite Sex. Después de ello, ganó reconocimiento por su participación en películas como Not Another Teen Movie y The Perfect Score.

Así mismo, Chris Evans interpretó a Antorcha Humana en la película Los 4 Fantásticos y su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer, que se convirtieron en sus primeros éxitos en taquilla.

Años más tarde, interpretó a Steve Rogers, quien es el Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando las películas Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), que recibieron elogios de la crítica y fueron éxitos en taquilla.

Chris Evans ha figurado en la lista anual de Forbes de los actores mejor pagados del cine en cuatro ocasiones y es también uno de los diez actores más taquilleros de la historia. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con premios en los Kids’ Choice Awards, los MTV Movie & TV Awards, los People’s Choice Awards y los Scream Awards.

Fuera de la actuación, Chris Evans ha apoyado a distintas asociaciones en favor de la salud de los niños, además de haber defendido los derechos de la comunidad LGBTI y al Partido Demócrata de los Estados Unidos.