Diversos enfoques basados en el entretenimiento nos ofrecen un producto sinigual, pero pocos tan completos como el denominado sétimo arte cuyos representantes más importantes provienen de Estados Unidos. En esa línea, Forbes se ha encargado de revelar información con respecto al patrimonio de los actores mejor remunerados a nivel mundial, destacando por encima de Tom Cruise e incluso Leonardo DiCaprio, aquel intérprete de Hollywood que cumple años a inicios de setiembre, y además desde hace 5 años aproximadamente tiene contrato firmado con Netflix. Conoce de quién se trata, a cuánto asciende su fortuna, entre otros detalles relevantes acerca de la carrera que lo erige entre los populares de la industria cinematográfica.

¿QUÉ ACTOR DE CINE ES EL MEJOR REMUNERADO DEL MUNDO Y A CUÁNTO ASCIENDE SU FORTUNA SEGÚN FORBES?

La industria del cine mueve millones de dólares, y más aún entre reconocidos actores cuyos cuantiosos montos obtenidos por su gran trabajo han sido revelados por Forbes a inicios de marzo con todo lo que recaudaron en 2023, siendo el intérprete de “Astronauta” quien supera a Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie, entre otros como Jennifer Aniston.

De acuerdo a información compartida por dicha revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Adam Sandler es el número 1 de la lista gracias a sus 73 millones de dólares (97 millones de dólares brutos) acumulados en total por los espectáculos de comedia que brinda también, y sobre todo esa alianza tan beneficiosa con Netflix.

“Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston ... también estrenó You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo”, refiere Forbes haciendo hincapié en que dicho patrimonio pudo incrementarse a raíz de la firma de uno de los “contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento”.

Cabe resaltar con respecto a este listado donde aparecen los 10 actores mejores pagados del mundo hacia inicios de marzo 2024, que en segundo lugar figura Margot Robbie con una ganancia bruta ascendente a los 78 millones de dólares, el aventurero Tom Cruise ocupa la tercera ubicación seguido muy de cerca por el empate entre Ryan Gosling y Matt Damon, mientras Jennifer Aniston quien “gana hasta 2 millones de dólares por actuar y ser productora ejecutiva de cada episodio de The Morning Show en AppleTV+”, supera otra igualdad, en este caso protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jason Statham.

EN ESTA CASA DE NUEVA YORK VIVIÓ TOM CRUISE ANTES DE CONVERTIRSE EN ESTRELLA DE CINE Y HOY ES REMATADA POR MENOS DE SU VALOR INICIAL

La década de los 80 representó el inicio de la carrera artística de Tom Cruise, el hoy reconocido e icónico actor de cine que antes de convertirse en toda una celebridad, trabajó como portero de un edificio de estilo renacentista a cambio de un alquiler barato mientras realizaba quehaceres del hogar como limpiar pisos, por ejemplo, siendo hoy dicha casa ubicada en Upper West Side de Nueva York, el espacio puesto a la venta cuya valoración recayó en los últimos años, según reporta People, entre otros medios.

El intérprete protagónico de Misión Imposible, cumplió 62 años el último 3 de julio, y más de un mes volvió a llamar la atención del mundo tras arriesgarse a saltar desde lo alto del Stade de France para cerrar con broche de oro las Olimpiadas parisinas.

Con respecto a la casa donde Tom Cruise vivió por varios años, y el modesto estudio de 300 pies cuadrados que compartía con su mamá, New York Post revela en exclusiva que hacia fines de abril del presente año, la “propiedad histórica de estilo renacentista” sufrió un “recorte de precio de 3 millones de dólares”, con lo cual hoy continúa a la venta valiendo $12 millones.

“En los años 80, Cruise no fue la única futura estrella que vivió en ese edificio. Mucho antes de “Sex and the City” y “Iron Man”, Sarah Jessica Parker y su entonces novio, Robert Downey Jr., también vivieron allí, y nada menos que en un ático”, expresa además dicho medio estadounidense, recordando que a ese edificio lo llaman Good Luck Mansion ya que todos los actores mencionados e incluso John Lennon y King Curtis, tuvieron fortuna mientras vivieron allí.

Cabe resaltar, que tras haber ingresado al mercado de bienes raíces, la gran casa adosada de 5 pisos figura ofertada por 12 millones de dólares en Brown Harris Stevens teniendo como corredor autorizado a Rex Gonsalves.

ARNOLD SCHWARZENEGGER PAGA 1 DÓLAR DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS POR POSEER ESTE OBJETO QUE FORMA PARTE DE UNA DE SUS PEORES PELÍCULAS

Los supervillanos de DC Comics como antihéroes ficticios, tuvieron en escena hace 27 años exactamente a la figura de Arnold Schwarzenegger, el recordado ‘Terminator’ que formó parte de aquel “Batman y Robin” recordado por ser una película tan criticada como olvidable, pero del cual obtuvo uno de sus actuales bienes más preciados por tan solo 1 dólar.

Gracias a información compartida por Peter Macgregor-Scott como productor de dicha producción cinematográfica estrenada en 1997, el actor nacido en Austria hace 77 años, “quería un traje de Mr. Freeze”, y en su búsqueda por obtenerlo “llegó hasta lo más alto del estudio” de Warner Bros.

Arnold Schwarzenegger “tuvo que firmar un contrato y creo que paga un dólar al año para pedir prestado el traje”, dijo además en entrevista concedida a The Hollywood Reporter durante mediados de 2015, resaltando detalles adicionales acerca de tan mítico objeto por el que viene pagando 27 dólares a la fecha.

“Las luces de esos trajes duran 9.000 horas”, reveló Peter Macgregor-Scott sobre una de las características más llamativas de la preciada armadura que llevó Mr. Freeze, y todavía conserva el reconocido héroe de acción de Hollywood tras llegar a un acuerdo que le permite tenerla encendida con bastante frecuencia.