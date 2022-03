Tras participar en el festival Lollapalooza Argentina, el vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, acusó a través de una publicación de Instagram que fue víctima de ‘gordofobia’ al escuchar y leer mensajes sobre su peso durante su presentación.

El cantante subió un post en la red social dónde se podía ver al público del show junto con el siguiente mensaje: ”uhhh…si, no sé cómo decir gracias a esto… este fue nuestro show anoche. Hombre, Argentina. Salvajes. 96 mil [personas] escuché”.

Sin embargo, en dicha publicación agregó: “Gracias. (Para aquellos que no se burlan de la gordura como imbéciles) Este mensaje se autodestruirá en 1 minuto, pero lo diré en serio para siempre”.

La primera versión del post que había publicado Julian Casablancas. | Foto: Instagram

No obstante, más tarde editaría su comentario y agregaría una categórica posdata: “Creo que el mantecol es asqueroso para su información… de hecho creo que toda la comida argentina es asquerosa para ser honesto”.

Segunda versión del post de Julian Casablancas. | Foto: Instagram

Este comentario se debe a los reiterativos gritos y letreros que decían “gordo mantecolero”, un insulto que hace referencia al dulce argentino “Mantecol” con el que fue visto en el aeropuerto.

OFICIALMENTE JULIAN CASABLANCAS ESTÁ EN LA ARGENTINA LLEGÓ AL PAÍS CON UN MANTECOL pic.twitter.com/wjRdrwYmlm — moracatunga (@funkymxnks) March 17, 2022

Las declaraciones en Instagram de Julian Casablancas volvieron a ser editadas por el artista, dónde simplemente dejó las primeras impresiones positivas y eliminó sus descargos. Hasta el momento, no se ha vuelto a referir al tema.

No obstante, dado que los mensajes ofensivos hacia el cantante no se han detenido, muchos fans de The Strokes de Argentina han iniciado una campaña para que cesen los ataques.

