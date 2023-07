Cada día hay cientos de videos que son publicados en la red social china, TikTok, donde las personas suelen compartir diversos clips informativos, divertidos e incluso algunos que suelen sorprender a los cibernautas.

Uno de los últimos videos que se ha vuelto viral en la popular aplicación fue protagonizado en un conductor que manejaba un peculiar vehículo.

En esta nota te daremos detalles de uno de los clips que viene dando que hablar en TikTok.

¿Por qué un conductor se volvió en viral en TikTok?

El usuario de la aplicación identificado como @ramdonvga suele compartir videos de diversos hechos que suele observar mientras maneja su vehículo y el último de ellos ha causado gran sorpresa en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver a un hombre manejando solo el chasis de un vehículo de carga pesada en plena Panamericana Sur.

El conductor que lucía un pantalón, una polera verde y un chaleco reflectivo como manera de seguridad. Este hecho sorprendió a la persona que grabó el video, quien de inmediato solo le dijo ‘¿oe que fue?’, a lo que el conductor solo atinó a sonreír y levantar un dedo pulgar y volver a conducir con normalidad.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al ver este video?

Este video de inmediato se volvió en viral en las redes sociales y consiguió en unas horas más de 214 K visualizaciones y casi 2500 likes.

Asimismo, este clip obtuvo cientos de comentarios de diversas personas, los cuales se mostraron sorprendidos al ver al conductor manejando solo un chasis.

“Probablemente, ese carro ya este vendido y lo están llevando a su ensamblaje de su carrocería”, “Así lo traen de Brasil a Perú, casi a diario pasan por Puerto Maldonado”, “Creo que no se ha dado cuenta de que lo demás se quedó en el puente”, “Leo los comentarios y me sorprende ver que hay gente que nunca vio movilizar solo chasis”, “Si es legal para que sepan, pero solo para un destino fijo, no para trabajar”, son algunos de los comentarios dejados por los cibernautas.