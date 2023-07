La estación de verano puede resultar para la mayoría la más alegre del año. Sin embargo, para cierto de grupo de personas le puede generar algún disgusto, debido a las altas temperaturas, y si a ello se le suma la presencia de los mosquitos, podría convertirse en una de las experiencias más detestables.

A menudo, los mosquitos se han convertido en una de las molestias más comunes de la época veraniega. Estos pequeños seres pueden parecer inofensivos, pero podrían convertir nuestra piel en un campo minado de picaduras y acabar con nuestra felicidad en segundos.

Aunque lo mencionado resulta ser una situación muy común, muchas personas no conocen que los mosquitos no pican a todos por igual o a todo el mundo. Estos insectos son selectivos a la hora de elegir a sus víctimas, ya que tienen algunas preferencias. Esta información la ha brindado un especialista en la materia a través de TikTok.

¿Por qué los mosquitos te pican solo a ti?

“¿Sabes por qué te eligen los mosquitos? ¿Esos pequeños cabritos? ¿Qué es lo que más les va a gustar a la hora de elegir a quién picar? Pues no te vayas que te lo voy a contar”, expresa el usuario @farmaceuticofernandez en la parte inicial de su vídeo.

En el clip, el especialista sostiene que uno de los aspectos principales por el que los mosquitos buscan a unas personas sobre otras es por el tipo de sangre que pueden tener. “Prefieren a la gente con sangre tipo cero que a la gente con sangre tipo a. No sabemos por qué, pero le dan prioridad”, afirma el especialista.

¿Qué aspectos consideran los mosquitos para elegir a quién picar?

Aunque puede parecer curioso, dos de los aspectos importantes que los mosquitos consideran a la hora de picar a sus víctimas son los colores y el dióxido de carbono. Fernández asegura que eligen el rojo y el negro por sobre otros colores claros. El dióxido de carbono también es uno de los aspectos que les atrae. Es por ello que las mujeres embarazadas y personas con obesidad son sus principales víctimas.

Según recoge La Vanguardia, el olor y el sudor también son características que a los mosquitos les atrae. La traspiración y el calor corporal les genera atracción. Estos insectos también tienen debilidad por el olor a cerveza y el alcohol en la piel. Sin duda, aspectos que van de la mano con las costumbres del verano y circunstancias que suceden en esta época del año.

El video del farmacéutico se ha convertido en tendencia en las redes sociales, sobre todo en la plataforma de videos que genera virales. En Tiktok superó los 9.4 millones de reproducciones y miles de comentarios entre los que destacan algunos divertidos.

“Soy A+ y me comen los mosquitos”, “¿No es por qué estoy buenísima?”, “Yo soy 0 ya sé por qué me pican tanto”, “Ya entiendo por qué se me pegan los mosquitos al cuerpo”, “Yo les seguiré diciendo a mis hijos que les pican por tener la sangre dulce como su madre”, “Soy todo lo contrario y no paran de picarme”, “Yo viendo que tengo todo menos lo de cerveza y alcohol”, “¿Por qué me pican sobre todo en los pies?”, “Sigo sin entender porque en verano me comen entera los mosquitos” o “Ni los mosquitos me eligen”, fueron algunas respuestas de los cibernautas ante este curioso video pero a la vez educativo.