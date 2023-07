En los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas por los cibernautas, ya que pueden compartir distintos momentos o situaciones en sus cuentas.

Uno de estos videos fue protagonizado por un hombre de 80 años quien se robó el corazón de los usuarios y en esta nota te contaremos la conmovedora historia de esta persona.

¿Por qué un hombre de 80 años se volvió en viral en TikTok?

En las imágenes compartidas por el usuario @karina071118 se puede ver como un hombre mayor camina bajo la lluvia junto a una jovencita la cual vestía un chaleco y un casco de ingeniero.

La persona que publicó el video reveló que se trataba de un padre que acompaña cada madrugada a su hija hasta el paradero para que el bus de la empresa donde labora la pueda recoger.

“Cuando mi padre de 80 años acompaña a mi hermana todas las madrugadas para que la recojan de su trabajo”, escribió en la descripción del clip.

El octogenario aparece en el video caminando apoyado en un bastón junto a su hija, mientras que una ligera lluvia baña las calles por las que caminan.

Asimismo, el clip está acompañado por la canción ‘Quizás’, de Enrique Iglesias, la cual le da una sensibilidad mucho mayor al video.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al video del hombre de 80 años?

En poco tiempo, el video logró más de 1.6M de visualizaciones en la red social china y casi 6 mil comentarios de diversas personas.

“Mi padre se fue sin que le diera la vida que soñó. Hazlo por todos los que ya no tenemos un papá”, “¡Qué hermoso! Dichosos los que todavía tienen a sus padres”, “Vi este Video y no dejé de llorar. Vean la edad de él y la protege. Cuando es al revés, nosotros debemos protegerlos, un gran Padre”, “Adoren a sus papás. Es difícil ya no tenerlos ni poder gozar de ellos”, “Quisiera un papá así”, son algunos de los comentarios dejados por los cibernautas.