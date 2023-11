Hace unos días tuvimos la oportunidad de conducir el Audi Q8 Sportback e-tron, un SUV de lujo que destaca por su diseño elegante, interior de lujo y prestaciones deportivas. Aquí te contamos nuestras impresiones sobre este modelo que fue presentado hace unos meses en el Perú. De antemano te adelantamos que son pocos los aspectos a mejorar y que esta versión 55 Advanced cuesta US$132.990.

Sobre la denominación, hay que tomar en cuenta que cuando la firma alemana lanzó su primer modelo eléctrico lo llamó “Audi e-tron”. Ahora, este rótulo se está agregando en cada uno de los modelos de la marca como, por ejemplo, en el Audi Q8. De tal manera, ahora la nueva denominación es Audi Q8 e-tron para el SUV convencional y Audi Q8 Sportback e-tron para su variante coupé.

Más allá de su nombre, su diseño también presenta un “facelift” o actualización de mitad de vida. Si bien se mantiene su ADN, hay ligeros cambios como en la parrilla, la cual tiene un nuevo tramado y un diseño mucho más geométrico que su antecesor. El esquema del juego de luces se mantiene similar, pero se agrega una luz LED sobre la parrilla en forma de tira para unificar y armonizar mucho mejor la iluminación delantera.

Por debajo de los grupos ópticos principales, encontramos los faros neblineros LED y el paragolpes que también es similar al presentado en 2019. Sin embargo, tiene ciertos retoques que mejoran su apariencia.

Por el lateral, el diseño coupé se identifica mucho mejor. No hay pilar C y, por tanto, la caída del techo es bastante notoria. Con esta carrocería se obtiene un mejor coeficiente aerodinámico, ya que hay una mejor fluidez de las masas de aire. Continuando con esta vista, llaman la atención su nuevo juego de aros de 21″, los cuales tienen un torneado brillante y un diseño con 15 radios. En realidad, son inmensos y se hacen notar a primera vista.

También se destacan los retrovisores laterales que, más allá de ajustarse y abatirse eléctricamente, sorprenden con un ajuste automático de posición antideslumbrante. Sin duda, esto es ideal para evitar a aquellos conductores que circulan con luces altas cuando no deben.

Por otro lado, y no menos importante, en ambos laterales encontramos las secciones de toma de carga eléctrica ubicadas debajo de la franja negra muy cerca al guardafangos delantero. Su apertura es manual, apretando una sola vez dicha sección, mientras que el cierre es automático.

Con relación al diseño exterior, en la zaga su aspecto se mantiene. Es decir, el juego de luces LED se mantiene de lado a lado. No obstante, el parachoques luce diferente y tiene nuevas molduras para mejorar la aerodinámica. Además, se agrega la insignia Q8 sobre el portón, un detalle no menor teniendo en cuenta la nueva estrategia de Audi.

Para culminar, te comentamos sobre sus dimensiones. Mide 4.915 mm de largo, 1.937 mm de ancho y 1.619 mm de alto. La distancia entre ejes es 2.928 mm, mientras que su peso neto es 2.585 kg. Adicionalmente, la capacidad de su maletero es 528 litros. Con estas medidas se coloca en el segmento de SUV grandes de vehículos eléctricos y compite con el BMW iX.

Diseño interior

Al ingresar al vehículo, los materiales premium se hacen notar en casi todas las superficies. Los interiores de las puertas y el tablero están forrados en cuero sintético. Además, se integra piano black, inserciones en madera de plátano marrón, molduras estriberas con inserciones en aluminio. Estos materiales, si bien son elegantes, algunos como el piano black suelen empolvarse rápidamente y rayarse fácilmente.

Los asientos deportivos también reflejan lujo, ya que están tapizados en cuero valcona con costuras en color blanco. Ambos asientos delanteros tienen ajuste eléctrico longitudinal, de altura y con 4 posiciones de apoyo lumbar. Asimismo, el asiento del conductor tiene función de memoria.

Los materiales en el interior son premium, son de cuero sintético y suaves al tacto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Igualmente, la mayor parte de la superficie en la consola central está revestida de cuero sintético y aluminio pulido. Aquí son muy pocos los espacios con materiales negro brillante, más bien hay plásticos en el interior de los espacios de almacenamiento.

Con relación a la iluminación, este Q8 Sportback e-tron tiene iluminación ambiental configurable y esta se puede ver en las puertas, tablero y en los bordes de la consola central. La iluminación central es LED, lo cual es excelente porque estamos ante un SUV premium. Se debe agregar que durante el día se goza de una buena iluminación natural debido a que tiene un enorme sunroof panorámico.

Tecnología y equipamiento

La tecnología de su equipamiento también es de alto estándar. Al abrir la puerta, el vehículo te recibe con una proyección Singleframe con el nombre de la marca. Aunque, principalmente, llama la atención su pantalla principal háptica de 10,1″. Esto significa que esta pantalla tiene la capacidad de emular la sensación de presionar un botón. Hay que tener en cuenta que no tiene ninguna perilla funcional.

La interfaz de este sistema multimedia es sumamente rápida, incluso con Android Auto o Apple CarPlay. En esta pantalla principal también podemos elegir los modos de manejo: offroad, allroad, efficient, comfort, auto y dinamyc. De igual modo, se puede elevar ligeramente la suspensión neumática hasta en 76 milímetros. Asimismo, podemos ver su sistema de cámaras de 360° con gran nitidez y con visión 3D, el mismo que te asiste a cuadrar sin dañar la carrocería.

TE PUEDE INTERESAR: Manejamos la Nissan Frontier desde Buenos Aires hasta Rosario, la tierra de Lionel Messi

También encontramos una pantalla más de 8,3″ para controlar lo referente a la climatización de cuatro zonas y aire acondicionado. En el borde inferior de esta pantalla encontramos los botones digitales para controlar los modos de manejo, desactivar el control de estabilidad, activar las luces intermitentes y el desempañador.

Y por supuesto, frente al volante ubicamos el panel de instrumentos de 12,3″ en donde se puede observar el velocímetro, un tacómetro que mide cuánto de la potencia eléctrica se está utilizando, el modo de conducción y la autonomía que tiene la batería. Así también se puede cambiar dicho menú y observar otras informaciones como datos de viaje o música que se reproduce.

Hay que hacer una mención especial al sistema de sonido Bang & Olufsen, el cual tiene 16 altavoces incluyendo un sonido 3D. La sensación que nos deja esta acústica es muy positiva, ya que todos los ocupantes perciben la misma calidad de sonido independientemente del lugar en que estén ubicados.

Como puntos de mejora, nos gustaría que este Q8 Sportback e-tron tenga un Head-up Display para facilitar la visualización de la información útil. Además, en lo particular, el sistema de sujeción para la carga inalámbrica del celular no me parece el más accesible. Si bien es de sujeción fuerte, por momentos puede ser complicado retirarlo cuando se está apurado.

Prestaciones y experiencia de manejo

Este vehículo tiene un motor eléctrico en cada eje para hacer girar las ruedas y juntos desarrollan una potencia combinada de 300 KW (408 hp) y 664 nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.

Sobre la conducción, el vehículo es super ágil incluso estando en el modo efficient. Su motorización potente y torque instantáneo hacen de este SUV un vehículo con capacidades deportivas. Y no solo por su dinamismo, sino también porque gracias a que tiene el peso de las baterías en la zona media, es muy estable en curvas y muy aplomado en altas velocidades.

Este Q8 Sportback e-tron cuenta con la tecnología Quattro para asegurar la tracción en las cuatro ruedas, por lo que se puedes ir con este SUV sobre trocha, aunque esta debe ser ligera. Si bien tiene un modo de conducción off-road y suspensión neumática regulable, sus angulos de entrada, ventral y salida no son los mejores para estos terrenos.

Y si le agregamos que emplea unos enormes aros de 21″, realizar off-road con este SUV puede ser un poco arriesgado. No solo porque los neumáticos de bajo perfil transmiten mucho más las imperfecciones del camino, sino que también que los aros están más expuestos a rayarse al estar mucho más cerca al suelo.

Batería, autonomía y recuperación de energía

Tiene una capacidad de batería de 114 kWh y una autonomía de 600 km. Hay que indicar que la autonomía varía de acuerdo a diferentes factores como condiciones climáticas, tipo de manejo, entre otros. En tal sentido, la autonomía brindada por la marca puede variar y mucho.

En nuestra experiencia, el vehículo puesto a prueba estuvo configurado con una carga meta del 80% o 480 km. Nosotros lo llevamos a cargar y cuando terminó el proceso se registró 380 km finales, bajo el contexto de ser un conductor que le gusta “pisar a fondo” frecuentemente y con el Boost activado (de máxima potencia).