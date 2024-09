Recuerda con suma nitidez aquella primera lectura del guion de una serie que, casi cinco años después, se convertiría en su principal carta de presentación. Katja Herbers (Ámsterdam, 43 años) repasa con nostalgia el final de “Evil”, el drama sobrenatural que acaba de concluir con una cuarta y auspiciosa temporada que emite Universal Plus en Latinoamérica.

De la mano de ‘Los Kings’ (como ella misma llama a los creadores y guionistas Robert y Michelle King), esta actriz nacida en medio de las expresiones más sublimes del arte –sus papás y hasta su padrastro son músicos—ha protagonizado las escenas más terroríficas, pero también algunos de los momentos más hilarantes que puedan imaginarse en la televisión.

En “Evil”, Herbers interpreta a una psicóloga escéptica que, por apuros económicos, acepta asesorar a un aspirante a sacerdote (David Acosta, interpretado por Mike Colter) en sus indagaciones sobre el bien y el mal, sobre lo humano y lo fantástico, sobre Dios y sobre el diablo. A ambos se les suma -- conformando un tridente que va de menos a más y que termina tornándose inseparable-- el experto en tecnologías Ben Samir, a cargo del actor Aasif Mandvi.

Mike Colter es David Acosta, Aasif Mandvi es Ben Shakir y Katja Herbers es Kristen Bouchard en la serie "Evil". (Foto: Elizabeth Fisher/Paramount+) / ELIZABETH FISHER

LA POSIBILIDAD DE PLANTEARSE PREGUNTAS

¿Es requisito esencial ser un creyente en lo sobrenatural para disfrutar una serie como “Evil”? Para la actriz de Países Bajos, la respuesta es no. En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, Herbers afirma que, más allá de los horribles monstruos que interrumpen el sueño de su personaje, la doctora Kristen Bouchard, el guion de la serie siempre aspiró a ir más allá.

“La serie se pregunta ciertas cosas constantemente. Es como una ‘exploración intelectual’. En lo personal, yo vengo de un país laico, no muy religioso, y fui formada entre músicos. Ya luego, en el show, me percaté de cosas como la ciencia, la religión, y que lo divino no era tan grande como pensaba. En realidad, tal vez todos estamos hablando de lo mismo, del amor, de la belleza, o de algo que te brinde motivos para vivir. Solo que todo viene desde diferentes ángulos”, refiere.

L-R Aasif Mandvi as Ben Shakir, Mike Colter as David Acosta and Katja Herbers as Kristen Bouchard appearing in Evil episode 6, season 4, streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Elizabeth Fisher/Paramount+ / ELIZABETH FISHER

En la ficción de Universal Plus, Kristen es madre de cuatro hijas y está casada con Andy, un guía quien inicialmente no parece darle el tiempo debido a su esposa, pero en la temporada final reaparece e incluso le reclama a esta por, supuestamente, acostarse con el ya sacerdote Acosta. Todo esto, sin embargo, pasa a segundo plano ante lo inminente de un insólito anuncio: ella dará a luz muy pronto al ‘bebé anticristo’.

HUMOR Y EMPATÍA ENTRE PROTAGONISTAS

Medio centenar de episodios después, la química entre Herbers, Colter y Mandvi es notable en pantalla. La actriz de 43 años recuerda cómo, inicialmente, allá por el 2019, apenas comenzaba a conocer tímidamente a sus co-protagonistas. La conexión del presente se repite con las cuatro jóvenes que interpretan a sus hijas en la serie, interpretadas por Maddy Crocco, Brooklyn Shuck, Skylar Gray y Dalya Knapp.

“Recuerdo esa primera lectura del guion. Me emocionaba la idea, pero nunca imaginé lo genial que terminaría siendo el show, tampoco lo retador que sería interpretar a mi personaje, o cómo esta evolucionaría a través de las temporadas”, sostiene la actriz en otra parte de la entrevista.

Katja Herbers en una escena poco convencional como Kristen Bouchard. (Foto: Elizabeth Fisher/Paramount+) / ELIZABETH FISHER

Para Herbers, algo que ostenta tanto su personaje como los de sus compañeros Colter y Mandvi es una alta capacidad de empatía, pese a que no necesariamente piensen de la misma forma con respecto a cuestiones sobrenaturales. Ese respeto al pensamiento diverso es algo que le gustaría ver reflejado en la sociedad.

“Lo que explica el éxito de la serie es esta mezcla de géneros distintos. A ratos hay elementos muy fuertes, terroríficos, pero también hay humor, y (la historia) se vuelve aún más divertida conforme avanzan las temporadas. Hay lucidez, pero también cosas tontas o rarezas, y además preguntas muy profundas que seguramente los televidentes se plantean acerca de los personajes. Y tienen que ver con problemas de la vida real”, considera la actriz neerlandesa.

“Nuestros seguidores son sumamente inteligentes, porque tienen que subirse a esta especie de viaje y pensar estos temas junto a los personajes, que además tienen todos opiniones distintas, pero son capaces de dialogar de una forma muy respetuosa, poniendo por delante la empatía. Eso tal vez le gusta al televidente. Y es algo que me gustaría ver también en la vida real, en un mundo con gente que se respete más pese a las diferencias”, agrega a Saltar Intro.

ELOGIOS INCLUSO DE STEPHEN KING

En el universo llamado streaming, “Evil” no la tuvo fácil. La doctora Bouchard reconoce en algún punto de la historia que, más allá de lo peligroso y raro de su trabajo, resulta incapaz desligarse de él pues “la hace sentir viva”. Esa capacidad de maravillarse ante monstruos, ángeles y agujeros negros es algo que ha capturado a propios y extraños, algunos tan notables como el propio Stephen King, el ‘Maestro del terror’ en la literatura estadounidense.

El 31 de agosto pasado, el autor de bestsellers como “El resplandor” o “Cementerio de animales”, tuiteó implorando que la serie entregue más temporadas. Aunque el anuncio de su final estaba oleado y sacramentado, los mensajes en la red X causaron resonancia.

Dear Paramount+: More EVIL, please. — Stephen King (@StephenKing) August 31, 2024

“Soy su gran fan. Es el rey del terror y sabe de lo que habla. Entonces cuando pide más temporadas, todos nos sentimos todos halagados y contentos”, expresa Herbers, quien alberga la ilusión de que “Evil” pueda tener continuaciones, en Paramount+ (donde se transmite originalmente en Estados Unidos) o tal vez en otras plataformas.

“Mucha gente ha visto ya la serie, y al final todo esto es un negocio, y así funcionan las cosas. Quizás quieran generar algo más con una continuación. Lo único que sé es que a Robert y Michelle King les encantaría seguir y a nosotros también”, añade a Saltar Intro.

Las cuatro hijas de Katja Herbers en la ficción interpretadas por Maddy Crocco como Lexis Bouchard, Brooklyn Shuck como Lynn Bouchard, Dayla Knapp como Laura Bouchard y Skylar Gray como Lila Bouchard. (Foto: Elizabeth Fisher/Paramount+) / ELIZABETH FISHER

Mientras los poderosos deciden retomar o no la historia, Herbers no se apresura con respecto a su futuro. La actriz reconoce que le encantaría otro rol tan ambicioso como el de la psicóloga que investiga sucesos sobrenaturales, pero comprende que es complicado.

“Este es un personaje que nunca olvidaré. ¡Estoy buscando algo igual de especial, pero es muy difícil! He recibido algunos guiones, claro. Espero que llegue un rol inspirador, mientras tanto sigo audicionando y tal vez vuelva a mi país para grabar una película, pero todavía no he concretado nada específicamente para la televisión”, finaliza en la entrevista.

EVIL, TEMPORADA FINAL/UNIVERSAL PLUS Sinopsis: Una psicóloga escéptica se une a un estudiante del seminario y un constructor en sus investigaciones de milagros, posesiones y otras ocurrencias supuestamente extraordinarias. Creadores: Michelle y Robert King Elenco: Katja Herbers, Mike Colter y Aasif Mandivi Temporadas: 4 Streaming: Universal Plus