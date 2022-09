“House of the Dragon” cada vez está más cerca del final de su primera temporada y en su más reciente capítulo presentó un salto temporal de 10 años. Así, la interpretación de la princesa Rhaenyra pasó de Milly Alcock a Emma D’Arcy. Y el rol de la reina Alicent fue entregado por Emily Carey a Olivia Cooke. Con los personajes ya con mayor edad, los dramas pasaron a ser también más complejos. Hacemos un repaso (con spoilers) en esta nota.

El sexto episodio de “House of the Dragon”, titulado “The Princess and the Queen” (”La princesa y la reina”), empezó con Rhaenyra Targaryen dando a luz a su tercer hijo. Como se recuerda, en el anterior capítulo, habíamos sido testigos de la boda de la hija del rey Viserys I con Laenor Velaryon, heredero de la ‘serpiente marina’. Sin embargo, la joven pareja, había llegado a un acuerdo previo: se casaban para cumplir con su deber, pero cada uno podría tener la vida amorosa que quisiera en privado. Es así que empiezan a despertar sospechas sobre la paternidad de los hijos de la princesa.

Cuando nace el bebé, que Laenor decide llamar Joffrey, como Joffrey Lonmouth, su asesinado examante, la reina Alicent pide que traigan de inmediato a la criatura para ver sus facciones. Luego, en privado, le dice al rey Viserys que es una deshonra que los hijos de la princesa no se parezcan al joven Velaryon y se hablan de las especulaciones en el reino sobre la relación de Rhaenyra con Harwin Strong.

La princesa Rhaenyra con su esposo, Sir Laenor Velaryon, con el recién nacido Joffrey. (Foto: HBO Max) / HBO Max

En el episodio también vemos que, si bien la relación de Sir Criston Cole con Rhaenyra Targaryen se ha cortado, este sigue siendo parte de la guardia real y es cada vez más cercano a la reina Alicent, quien confía en el joven sus preocupaciones respecto a Rhaenyra. Criston Cole muestra su resentimiento por la forma en la que fue cambiado en la vida de la joven de la realeza.

Es así que vemos en otra escena importante en la historia cómo Sir Criston enfrente a los más jóvenes miembros de la casa Targaryen: a Aegon, llamado a ser el rey y por lo tanto el principal rival de Rhaenyra en sus propósitos, y Jacaerys Velaryon.

Al probarse ambos jóvenes con el uso de la espada, Sir Criston muestra su favoritismo por Aegon, mientras muestra desinterés por los hijos de cabello moreno de la princesa, a quienes defiende con mucho interés Harwin Strong. Es así que el entrenamiento de los príncipes se vuelve una pelea a puño limpio entre Sir Criston y Sir Harwin.

Sir Criston Cole enfrenta a los jóvenes miembros de la casa Targaryen para molestar a Harwin Strong, el actual amante de Rhaenyra. / HBO Max

Las especulaciones por la relación entre Rhaenyra y Harwin harán que la mano del rey, Lyonel Strong (Gavin Spokes), renuncie ante el rey Viserys I, quien no le acepta tal gesto, pero le permite tomar la decisión de mandar a su hijo lejos de la princesa y los rumores.

Mientras esto ocurre, Daemon Targaryen está alejado del reino junto a su actual esposa, Laena Velaryon, y las dos hijas que tienen en común. La joven lady agoniza intentando dar a luz a un tercer hijo, pero para no repetir la escena que vimos en el primer episodio de “House of the Dragon”, cuando el rey debe tomar una decisión entre la criatura y la madre, es la propia Laena quien se para de la cama se dirige a su imponente dragón, el gigantesco Vhagar, y le pone fin a su martirio con un: “Dracarys”.

Laena Velaryon muere dando a luz en "House of the Dragon", episodio 6. / HBO Max

Cuando retomamos a la acción en el palacio, la noticia de otra muerte nos llega. Además de Criston Cole, la reina Alicent mantiene consigo a Lord Larys Strong (Matthew Needham) y este, que ha oído con atención los reclamos de la reina sobre cómo el Rey Viserys I decide hacerse el ciego ante las faltas de Rhaenyra y, además, sobre cómo le hace falta su padre, Sir Otto Hightower, de vuelta como mano del rey, toma una decisión.

Larys Strong decide mandar matar a Harwin Strong y a Lyonel Strong. “La reina pide un deseo, ¿qué sirviente del rey no se esforzaría por cumplirlo?”, le dice Larys a una incrédula Alicent, quien le reclama: “Larys, yo no deseaba esto”. Pero la puerta está tendida para el retorno de Otto Hightower.

Lord Larys se perfila como villano en "House of the Dragon", episodio 6. / HBO Max

Avance del capítulo 7

El tráiler del próximo episodio, titulado “Driftmark”, comienza con lo que parece ser el ataúd flotante de Laena Velaryon. Se oye una voz en off diciendo: “¿Qué es esta breve vida mortal, sino la búsqueda del legado?”. Luego vemos a la familia Velaryon y Targaryen siendo testigos del adiós de la joven Lady. Otras tomas del tráiler nos muestran a Baela (Shani Smethurst) anunciando que Vhagar ha sido robado. También vemos una pelea en la que uno de los hijos de cabello moreno de Rhaenyra es empujado al suelo ante la preocupación de las hijas de Daemon Targaryen.

Pero el momento más significativo del tráiler es el retorno de Otto Hightower (Rhys Ifans). Primero, oímos su voz diciendo: “Jugamos un juego feo”. Luego, cuando avanza el tráiler se le oye decir “Te prometo que, con el tiempo, tú y yo juntos prevaleceremos”. También hay una toma detalle del broche de la Mano del Rey en su solapa.

En la toma final, Alicent aparece con un chorro de sangre que gotea de las manos de Rhaenyra, quien luego aparece en un primer plano frente a Alicent y su daga y le dice: “Ahora te ven tal como eres”.

“House of the Dragon” estrenará su capítulo 7 el domingo 2 de octubre en HBO. Estará disponible en streaming por HBO Max a las 9 p.m. (hora Perú).